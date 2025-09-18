Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος

Δήλωσε πως έβαλε τις πυρκαγιές γιατί δεν είχε να φάει

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την σύντομη απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε σύντομη απολογία ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

«Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει, χωρίς να πει κάτι παραπάνω.

Είπε επίσης κατά πληροφορίες ότι έχει ακουστά τον ISIS, σε αντίθεση με την προανακριτική του κατάθεση, στην οποία φέρεται να είχε πει ότι τον πλήρωσε ο ISIS για να βάλει τις φωτιές. 

Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες -Το ποινικό παρελθόν του

Νωρίτερα ζήτησε και πήρε αναβολή από το αυτόφωρο για τις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον δύο ανήλικων και μιας 58χρονης στο Αιγάλεω. 

Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη

Όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο, παραδέχτηκε τις πράξεις του, αλλά ζήτησε την αναβολή προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν τα θύματα.
 

