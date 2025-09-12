Μύκονος: Συνελήφθη διαρρήκτης που άρπαζε βέρες,πολύτιμα ρολόγια & χρυσαφικά

Κλοπές άνω των 195.000 ευρώ από τουριστικά καταλύματα

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο: ΕΛΑΣ
Επτά περιπτώσεις κλοπών μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα σε διαφορετικές περιοχές της Μυκόνου, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας.


Μύκονος:Συμμορία Με «Γουρούνες» Έκλεβε Τουριστικά Καταλύματα

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού, καθώς και σε άγνωστου συνεργού του.

Προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, καθώς και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του στις κλοπές.

Μύκονος: Συνελήφθη διαρρήκτης που άρπαζε βέρες,ρολόγια & πολύτιμα χρυσαφικά

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, και συνελήφθη, καθώς στερούνταν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική του δράση τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου 2025, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στο νησί της Μυκόνου, μαζί με τον άγνωστο συνεργό του και οργανώθηκαν με σκοπό τη συστηματική και κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν σε τουριστικά καταλύματα, όπου εισέρχονταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από του ενοίκους, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια ή επώνυμες τσάντες, χρήματα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να ξεπερνά τα 195.000 ευρώ.

Μύκονος: Χειροπέδες σε 49χρονο για κλοπές αξίας άνω των 195.000 ευρώ

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 7 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας,
  • πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια),
  • 9 γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας,
  • ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι,
  • θήκες κοσμημάτων,
  • αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια),
  • κινητό τηλέφωνο καθώς και 160 ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεμένων αντικειμένων, αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.

Η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του εμπλεκόμενου αλλοδαπού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

 

