Νικόλαος Παΐσιος: Ο Έλληνας πυροσβέστης που αποθεώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο

Οι ευχαριστίες της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τους Έλληνες δασοκομάντος

Η στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σηκώνεται όρθιο και χειροκροτά τον Έλληνα πυροσβέστη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καταχειροκροτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Ευρωκοινοβούλιο η τεράστια συμβολή των Ελλήνων δασοφυλάκων στις μεγάλες πυρκαγιές που δοκίμασαν το καλοκαίρι την Ισπανία

«Είναι ειδικοί στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης. Και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Οι φλόγες ήταν τόσο τεράστιες, που ο καπνός μπορούσε να φανεί από το διάστημα. Αλλά για πέντε ημέρες, οι 20 Έλληνες δασοφύλακες στέκονταν δίπλα-δίπλα με τους Ισπανούς συναδέλφους τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό Genestoso, πάλευαν μέρα νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και στο τέλος – μαζί – καταπολέμησαν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε», αφηγήθηκε κατά την ομιλία της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. 

Παρών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ήταν ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, Υπολοχαγός Νικόλαος Παΐσιος.

«Υπολοχαγέ, Αγαπητέ Νικόλαε, το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία: ευχαριστώ εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων σας», είπε απευθυνόμενη στον Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Νικόλαος Παΐσιος

Ο Υπολοχαγός Νικόλαος Παΐσιος καταχειροκροτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Φωτογραφίες από βίντεο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο Έλληνας πυροσβέστης που καταχειροκροτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέο ευρωπαϊκό κέντρο πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο

Φέτος το καλοκαίρι, κάηκαν πάνω από 1.000.0000 εκτάρια (100.000 τ.χλμ.) γης, μια έκταση περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Βελγίου. 

«Η κλίμακα των ζημιών είναι τεράστια. Και γνωρίζουμε ότι δεν είναι μεμονωμένη. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να εντείνουμε ριζικά τις προσπάθειές μας για ανθεκτικότητα και προσαρμογή στο κλίμα, και λύσεις βασισμένες στη φύση», τόνισε η Φον Ντερ Λάιεν.

Ακόμα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, «το οποίο θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τους περιφερειακούς μας γείτονες».

«Γνωρίζουμε τη διαφορά που μπορεί να κάνει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας μας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 760 γενναίοι Ευρωπαίοι στάλθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Κυριολεκτικά τρέχοντας προς τις φλόγες», υπογράμμισε. 

Μητσοτάκης για Έλληνες πυροσβέστες: «Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Χ την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα όσα ανέφερε για τους Έλληνες πυροσβέστες που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του -ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».

 

 

