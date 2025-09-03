Tουρκικά αλιευτικά κατευθύνονται στο σημείο που έγινε το επεισόδιο

Το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Λίγες ώρες μετά το πρωτόγνωρο αυτό περιστατικό με τους Τούρκους να πυροβολούν, πληροφορίες θέλουν και πάλι τουρκικά αλιευτικά να κατευθύνονται στην περιοχή.

Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, άλλα τουλάχιστον πέντε μεγάλου μεγέθους τουρκικά αλιευτικά κατευθύνονται στο σημείο μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, εκεί όπου έπεσαν χθες το βράδυ πυροβολισμοί.

Tουρκικά αλιευτικά κατευθύνονται στο σημείο που έγινε το επεισόδιο

Ερωτήματα και προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πώς αρκετά αλιευτικά σκάφη που βρέθηκαν χθες στο θερμό επεισόδιο δεν έχουν δώσει το στίγμα τους, δημιουργώντας ασάφεια για την ακριβή τους θέση και δράση στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτό προκαλεί και μία ανησυχία για πιθανη κλιμάκωσης της έντασης, καθώς δεν είναι γνωστό εάν παραμένουν στην περιοχή ή κατευθύνθηκαν προς την Τουρκία.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο έφυγαν και πάλι τα αλιευτικά σκάφη των Ελλήνων ψαράδων στη θαλάσσια περιοχή Θάσου -  Σαμοθράκης, καθώς αυτή την περίοδο εκεί ψαρεύουν.

Σημειώνεται ότι ο άντρας που δέχτηκε τους πυροβολισμός το βράδυ της Τρίτης, υποστήριξε στο Star ότι πριν από έναν χρόνο προσπάθησαν και πάλι τουρκικά αλιευτικά να του αποδογυρίσουν το σκάφος, ενώ ψάρευε μόνος εντός ελληνικών υδάτων στη Θάσο.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
 |
ΘΑΣΟΣ
 |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
 |
ΨΑΡΑΔΕΣ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
