Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών

Απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο έξω από ένα μπεργκεράδικο στη Μύκονο, όπου μια ομάδα Ιταλών τουριστών πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς.

Μία παρέα τουριστών, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε κατάσταση μέθης. Κάποια στιγμή άρχισαν να τσακώνονται έντονα με μια άλλη παρέα Ιταλών, να βρίζονται, μέχρι που η κατάσταση ξέφυγε και πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας σπρωξιές και σπρωξίματα.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να τους χωρίσουν, όμως εκείνοι αντιστάθηκαν, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις τους και τελικά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να προσπαθούν να συλλάβουν τους τουρίστες, οι οποίοι παραπατούν μεθυσμένοι και επιχειρούν να ξεφύγουν από τον κλοιό.

Τελικά μετά από λίγα λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν, τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.