Μολυσμένα αυγά: «Μπορεί να έχουν διοχετευτεί στην αγορά»

Ανησυχητική δήλωση από τον καθηγητή Νάσο Στασινάκη

Έντονη είναι η ανησυχία στο καταναλωτικό κοινό μετά από τη δημοσίευση έρευνας του ΕΚΠΑ που διαπίστωσε πως μεγάλη ποσότητα αυγών ήταν μολυσμένη από φυτοφάρμακα

Η ανησυχία αυτή εντείνεται από δήλωση του καθηγητή του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νάσου Στασινάκη, ότι ενδεχομένως μολυσμένα αυγά να έχουν διοχετευτεί και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα

Όπως είπε στο Open, «υπάρχει μια αμηχανία γιατί σε όλα τα δείγματα, ανιχνεύθηκαν τουλάχιστον 17 ουσίες και ανησυχία γιατί στα 9 από τα 17 δείγματα, οι συγκεντρώσεις ήταν πάνω από το όριο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας». 

Έρευνα του ΕΚΠΑ εντόπισε μολυσμένα αυγά από φυτοφάρμακα - Eurokinissi

«Ο ΕΦΕΤ λέει ότι το '22 - '23 δε μετρήσαμε τίποτα. Το '24 λέει ότι μετρήσαμε αυγά από 24 εταιρείες πτηνοτροφιών. Εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό είναι ακριβές, γιατί παίρνοντας την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, φαίνεται ότι ο αριθμός των δειγμάτων που ανέλυσαν πέρσι, το '24, ήταν μόλις 7», είπε ο κ. Στασινάκης.

Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες σε αυγά: «Υπάρχουν παντού»

Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΚΠΑ, τα αυγά επιμολύνθηκαν με τα χημικά, αφού οι κότες τρέφονται με φυτά, χώμα και σκουλήκια σε εδάφη επιβαρυμένα από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και μπορούν να είναι επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πως τα μολυσμένα αυγά δεν έφτασαν στο τραπέζι του καταναλωτή - Intimenews

Οι χημικές αυτές ουσίες έχουν συνδεθεί με πρόκληση καρκίνων, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη των βρεφών, επιπτώσεις στο ορμονικό σύστημα, κ.α.

Από την πλευρά τους οι πτηνοτρόφοι διαβεβαιώνουν πως τα αυγά παραγωγής τους ελέγχονται και είναι καθαρά από φυτοφάρμακα και χημικά.

Οι παραγωγοί διαβεβαιώνουν ότι τα αυγά είνια ασφαλή - Eurokinissi

Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 1,5 εκατομμύρια αυγά ημερησίως, τα οποία με βάση τις μελέτες των αρμόδιων αρχών είναι ασφαλή για να διοχετευτούν στην αγορά.
 

