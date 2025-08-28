Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, μετά τις ανησυχίες που προκάλεσε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα σε δείγματα αυγών.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας χαρτογράφησης της ρύπανσης από χημικές ουσίες. «Εξετάζουμε την παρουσία τέτοιων ενώσεων σε τρόφιμα ώστε να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της έκθεσης του πληθυσμού», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές συνδέσεις με καρκίνο ή άλλες ασθένειες, ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ουσίες έχουν συσχετιστεί με ενδοκρινικές διαταραχές, αναπαραγωγικά προβλήματα και παχυσαρκία.

Ο κ. Θωμαΐδης υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανησυχούν, καθώς τα προϊόντα που κυκλοφορούν σε πιστοποιημένα σημεία πώλησης υπόκεινται σε ελέγχους. Η μελέτη αφορούσε αυγά που δε διατίθενται στην αγορά, αλλά συλλέχθηκαν για λόγους έρευνας. «Σε γενικές γραμμές ισχύει ό,τι για όλα τα τρόφιμα: να προτιμούμε πιστοποιημένα προϊόντα», είπε.

Ελληνικά αυγά: «Δεν περιμέναμε τέτοιο ποσοστό»

Οι ερευνητές πήραν τυχαία δείγματα αυγών από οικόσιτα κοτέτσια σε πέντε περιοχές της χώρας. Από τα 17 δείγματα, τα 8 εμφάνισαν υπερβάσεις των νομοθετικών ορίων σε υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFAS), με πιο χαρακτηριστική την ουσία PFOS, η οποία –όπως τόνισε ο κ. Θωμαΐδης– ανιχνεύεται πλέον σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους.

«Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, έχουμε πάρει τυχαία δείγματα από οικόσιτα κοτέτσια σε πέντε σημεία στην Ελλάδα για να δούμε τυχαία τι μπορεί να προσλαμβάνουν οι καταναλωτές και βρήκαμε ότι τα 8 από τα 17 δείγματα που είχαμε, έχουν υπερβεί τη νομοθεσία στο άθροισμα των υπερφθοριωμένων ενώσεων που υπάρχουν. Γι’ αυτό τον λόγο έχει γίνει μια μελέτη η οποία ουσιαστικά διοχετεύεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί και με άλλες, οι οποίες γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δουν πώς μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό αυτών των ενώσεων. Και εμείς δεν το περιμέναμε αυτό το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι αυτή η ουσία, μία από αυτές που είναι οι απαγορευμένες, υπάρχει παντού, η PFOS. Αν εμείς τώρα πάμε να δώσουμε αίμα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρούμε PFOS στον οργανισμό μας», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι οι υπερφθοριωμένες ενώσεις χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1940 σε προϊόντα, όπως αντικολλητικά σκεύη και υλικά καθημερινής χρήσης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποδομούνται στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να έχουν διαχυθεί παγκοσμίως – από τον Αρκτικό έως την Ανταρκτική. Για τον λόγο αυτό, έχουν επιβληθεί περιορισμοί και συνεχίζονται οι μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.