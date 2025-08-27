Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα

Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Rodolfo Clix)
Ελληνικά Αυγά: Εντοπίστηκαν Χημικά Και Φυτοφάρμακα
Έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ φέρνει στο φως το πρόβλημα της μόλυνσης των αυγών στην Ελλάδα από τις συνθετικές χημικές ουσίες PFAS, γνωστές και ως «αιώνια χημικά», οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ και συσσωρεύονται στο περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα.

Τα PFAS έχουν συνδεθεί διεθνώς με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως βλάβες στο ανοσοποιητικό και το ήπαρ, καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και καθυστερημένη ανάπτυξη.

Προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες (Γαλλία, Γερμανία, Δανία) είχαν ήδη καταγράψει υψηλά επίπεδα PFAS στα αυγά. Στην ελληνική μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Νάσο Στασινάκη και δημοσιευμένη στο Science of The Total Environment, εξετάστηκαν 75 αυγά από 17 κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία. Αναλύθηκαν 46 ουσίες και διαπιστώθηκε ότι όλα τα δείγματα περιείχαν PFAS, ενώ περισσότερα από τα μισά ξεπερνούσαν τα ευρωπαϊκά όρια ασφαλείας. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν στην Ηλεία, όπου οι τιμές υπερέβαιναν τα όρια υγείας της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η εβδομαδιαία πρόσληψη PFAS μέσω κατανάλωσης αυγών ξεπερνά τις ασφαλείς τιμές για εφήβους και ηλικιωμένους, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία των καταναλωτών.

Παράλληλα, για πρώτη φορά εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά υπολείμματα φαρμάκων και φυτοφαρμάκων, με πιο συχνά το DEET (εντομοαπωθητικό) και το οξολινικό οξύ. Αντίθετα, τα επίπεδα βαρέων μετάλλων βρέθηκαν χαμηλά και δε θεωρούνται επικίνδυνα.

Η μελέτη καταλήγει ότι η μόλυνση με PFAS στα ελληνικά αυγά αποτελεί πραγματική απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό των πηγών αυτής της ρύπανσης.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη μελέτη

