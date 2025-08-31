Χανιά: Υπάλληλος ψησταριάς έσωσε τουρίστρια που παραλίγο να πνιγεί

Μια τουρίστρια παραλίγο να πνιγεί ενώ έτρωγε σε ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όμως σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση των εργαζομένων του καταστήματος.

Σύμφωνα με τον Alpha, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στην πλατεία Μάνου Κατράκη και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού. Η γυναίκα, την ώρα που απολάμβανε το γεύμα της, άρχισε ξαφνικά να πνίγεται, καθώς ένα κομμάτι φαγητού σφηνώθηκε στον λαιμό της, δυσκολεύοντας σοβαρά την αναπνοή της.

Το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια σωτήρια τεχνική πρώτων βοηθειών για περιπτώσεις απόφραξης αεραγωγού. Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, η τουρίστρια σώθηκε.

«Ένιωσα πραγματικά υπερήφανος τόσο για το παιδί που έσπευσε να βοηθήσει όσο και για όλο το προσωπικό μου», δήλωσε στον Alpha ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, εξηγώντας πως η γυναίκα έχανε τις αισθήσεις της όταν ο εργαζόμενος προχώρησε στην κρίσιμη αυτή κίνηση.

Τι είναι η λαβή Χάιμλιχ

Η λαβή Χάιμλιχ ή χειρισμός Χάιμλιχ, επίσης γνωστός ως κοιλιακές ωθήσεις ή πιέσεις, είναι τεχνική πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών (ή πνιγμονής) από ξένα αντικείμενα.

Ο Αμερικανός ιατρός Χένρι Χάιμλιχ συχνά πιστώνεται την επινόησή του. Για να εκτελέσει κοιλιακές ωθήσεις, ένας διασώστης στέκεται πίσω από το θύμα πνιγμονής και χρησιμοποιεί τα χέρια για να ασκήσει πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Αυτό συμπιέζει τους πνεύμονες και ασκεί πίεση στο αντικείμενο που βρίσκεται είτε στο φάρυγγα είτε στο λάρυγγα είτε στην τραχεία, σε μια προσπάθεια να το αποβάλει.