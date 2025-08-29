Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία 240.000€ από μεζονέτα που διαμένουν Ουκρανοί

Τους πήραν μετρητά, κοσμήματα, αυτοκίνητο και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο

29.08.25 , 09:12 Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία 240.000€ από μεζονέτα που διαμένουν Ουκρανοί
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Ληστεία «μαμούθ» σε μεζονέτα στην Ανάβυσσο / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στόχος διαρρηκτών έγινε μια οικογένεια από την Ουκρανία που διαμένει σε μεζονέτα στην Ανάβυσσο, με τους δράστες να αποσπούν χρήματα, κοσμήματα, αλλά και οχήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 27χρονης κόρης της οικογένειας, οι άγνωστοι παραβίασαν τόσο την κεντρική πόρτα όσο και τη μπαλκονόπορτα της κατοικίας και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Εκεί εντόπισαν χρηματοκιβώτιο, το οποίο και διέρρηξαν, αποσπώντας το ποσό των 82.800 ευρώ μαζί με κοσμήματα. Στη συνέχεια ερεύνησαν τα δωμάτια, αφαιρώντας επιπλέον κοσμήματα, συνολικής αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

Η δράση τους δεν σταμάτησε εκεί. Οι διαρρήκτες αφαίρεσαν και το καταγραφικό σύστημα ασφαλείας του σπιτιού, ενώ από τον χώρο στάθμευσης πήραν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 10.000 ευρώ και το οικογενειακό αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση, προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.

