Φωτιές: Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη - Δείτε χάρτες

Πού είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη 14/8

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Φωτιές: Χιλιάδες Καμένα Στρέμματα Σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα τις τελευταίες ώρες, με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες.

Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα - Νέα φωτιά στην Ηλεία

Τα δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 και επεξεργάστηκετο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν καεί περίπου:

  • 42.466 στρέμματα στη Χίο
  • 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο
  • 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα
  • 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Φωτιά Χίος - Πόσα στρέμματα κάηκαν

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Χίο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 / meteo.gr

Φωτιά Ζάκυνθος - καμένα

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 / meteo.gr

Φωτιά Πρέβεζα

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πρέβεζα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 / meteo.gr

Φωτιά Αχαΐα

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 / meteo.gr

Φωτιές: Υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη 14/8 - Σε ποιες περιοχές

Σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, την Πέμπτη 14/8 βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό η Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, η Αττική, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Βοιωτία, η Αργολίδα και η Κόρινθος.

Κίνδυνος πυρκαγιάς 14/8

