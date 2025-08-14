Φωτιές: Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη - Δείτε χάρτες

Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Αχαΐα τις τελευταίες ώρες, με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες.
Τα δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 και επεξεργάστηκετο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν καεί περίπου:
- 42.466 στρέμματα στη Χίο
- 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο
- 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα
- 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα
Σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, την Πέμπτη 14/8 βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό η Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, η Αττική, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Βοιωτία, η Αργολίδα και η Κόρινθος.
