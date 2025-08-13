Φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας - Οι κάτοικοι επιχειρούν να τη σβήσουν με κλαδιά

Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Κιάφα

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο star.gr
Νέο μέτωπο φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.

Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση του Αμμότοπου με κατεύθυνση προς Κιάφα.

Φωτιά τώρα στον Αμμότοπο Άρτας - Ήχησε το 112

Νέο μέτωπο φωτιά εκδηλώθηκε στον Αμμότοπο Άρτας / Φωτογραφίες star.gr / Δημήτρης Μπορμπότσιαλος

Φωτιά τώρα στον Αμμότοπο Άρτας - Ήχησε το 112

Η κατάσταση είναι δραματική με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για πυροσβεστικά οχήματα και εναέρια μέσα, και προειδοποιούν πως αν η φωτιά περάσει την πλαγιά του βουνού θα απειληθούν σπίτια.

Όπως καταγγέλλουν δεν υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μόνο πολίτες με κλαδιά που επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά και υδροφόρες του δήμου.

ΦΩΤΙΑ
 |
ΑΡΤΑ
