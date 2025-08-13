Φωτιά στον Αμμότοπο Άρτας - Οι κάτοικοι επιχειρούν να τη σβήσουν με κλαδιά

Νέο μέτωπο φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.
Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση του Αμμότοπου με κατεύθυνση προς Κιάφα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Κιάφα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Νέο μέτωπο φωτιά εκδηλώθηκε στον Αμμότοπο Άρτας / Φωτογραφίες star.gr / Δημήτρης Μπορμπότσιαλος
Η κατάσταση είναι δραματική με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για πυροσβεστικά οχήματα και εναέρια μέσα, και προειδοποιούν πως αν η φωτιά περάσει την πλαγιά του βουνού θα απειληθούν σπίτια.
Όπως καταγγέλλουν δεν υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μόνο πολίτες με κλαδιά που επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά και υδροφόρες του δήμου.