Τι είναι η μέθοδος «αντι-πυρ» που έσωσε σπίτια στη Ζάκυνθο

Μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν οι πυροσβέστες σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σε μια περίπτωση μάλιστα, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του «αντι-πυρ» για να σταματήσουν την πυρκαγιά.

Ειδικότερα στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου, είπε ο Κώστας Γκελντής στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με την Άννα Σταματιάδου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγαλάς και Κεριού, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

‘Ολη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τη Λιθακιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια - αγροικίες που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τις πυρκαγιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμα της. ΄Εχουν επίσης καεί πολλά ζώα.

Οι κάτοικοι της Λιθακιάς μάλιστα, πραγματοποίησαν λιτανεία κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη.

Όπως σημείωσε ο Κώστας Γκελντής, στη Ζάκυνθο χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς η μέθοδος αντι-πυρ προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να γλιτώσουν σπίτια.

Τι είναι η μέθοδος «αντι-πυρ»



Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, εξήγησε τι έκαναν οι πυροσβέστες και πώς αυτό έσωσε περιουσίες.

Όπως σημείωσε, με την μέθοδο «αντι-πυρ» ουσιαστικά «θυσιάζεις» ένα κομμάτι γης βάζοντας του ελεγχόμενη φωτιά, έτσι ώστε το αρχικό πύρινο μέτωπο να βρει καμένη γη και να περιοριστεί ή να σταματήσει.

Η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών πάντως προβλέπεται ως διαδικασία μόνο όταν η φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα κατάσβεσης και όταν η πυρκαγιά έχει ξεφύγει, ενώ απαιτείται να γίνει από εξειδικευμένο πυροσβεστικό προσωπικό.

Αν και χρησιμοποιείται στο εξωτερικό (ειδικά σε Αυστραλία και ΗΠΑ), στην Ελλάδα ως μέθοδος αποφεύγεται ιδίως λόγω της ιδιαιτερότητας του ανάγλυφου της χώρας μας και του κινδύνου κάτι να μην πάει καλά και το «αντι-πυρ» να ξεφύγει λόγω αλλαγής κατεύθυνσης των ανέμων.

Απαιτείται συνεπώς καλή γνώση τόσο της περιοχής όσο και των καιρικών συνθηκών και τους εδάφους προκειμένου να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, τόνισε ο κ. Λαβράνος.

Κεφαλονιά: Mάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες

Την ίδια ώρα στην Κεφαλονιά οι πυροσβέστες με αυτοθυσία από τη νύχτα δίνουν μια τιτάνια μάχη για να περιορίσουν το πύρινο θεριό.

Είχαμε νέα εστία φωτιά στην περιοχή Αθέρας όπου καίει αγροτική και δασική έκταση, ενώ νωρίτερα ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζι με τους εθελοντές συνεχίζουν τον αγώνα για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς τις κατοικημένες περιοχές.