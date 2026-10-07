Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026

Μανώλης Σάλιακας, Lorenzo Scipioni και Balša Popović γνώρισαν από κοντά τα

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Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
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Μια ξεχωριστή «ερυθρόλευκη» επίσκεψη δέχθηκε η Opel στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Μανώλη Σάλιακα, Lorenzo Scipioni και Balša Popović να δίνουν το «παρών» στο περίπτερο της μάρκας.Οι τρεις παίκτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα που παρουσιάζει η Opel στη φετινή έκθεση και να φωτογραφηθούν μαζί τους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026

Η επίσκεψη, όμως, δεν περιορίστηκε στις φωτογραφίες. Οι τρεις ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε quiz και challenges που συνδύαζαν τον κόσμο του ποδοσφαίρου με εκείνον της Opel, χαρίζοντας αυθόρμητες στιγμές και αρκετό χαμόγελο στους παρευρισκόμενους.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026

Η παρουσία των τριών ποδοσφαιριστών δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ζωντανό σκηνικό στο περίπτερο της Opel, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της Μάρκας και του ποδοσφαίρου να τους συναντήσουν από κοντά και να μοιραστούν μαζί τους στιγμές έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Opel στην AUTO ATHINA 2026 βρίσκεται το νέο Opel Corsa GSE, το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch των 281 ίππων, που πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους. Δίπλα του, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το δημοφιλές Opel Mokka, καθώς και το Opel Frontera, το SUV που ξεχωρίζει για την πρακτικότητα και τη ευελιξία του. Την γκάμα των εκθεμάτων ολοκληρώνει το Νέο Opel Astra Diesel, το «Made in Germany» best seller της Μάρκας. Με τέσσερα μοντέλα διαφορετικού χαρακτήρα και φιλοσοφίας, η Opel αναδεικνύει στην AUTO ATHINA το εύρος της σύγχρονης γκάμας της, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026

Η AUTO ATHINA 2026 συνεχίζεται έως και τις 11 Οκτωβρίου, με την Opel να υποδέχεται το κοινό στο Hall 3 / Περίπτερο C2. 
 

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