Geely MONJARO EM-i: Αυτό είναι το νέο μοντέλο  

Η Geely Auto φέρνει το μέλλον της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.Στο επίκεντρο της παρουσίας της θα βρεθεί το ολοκαίνουργιο Geely MONJARO EM-i, η νέα ναυαρχίδα της μάρκας. Με στόχο να αποτελέσει «παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την οδηγική απόδοση και την ποιότητα στην κατηγορία των υβριδικών SUV της κατηγορίας D», το MONJARO EM-i διευρύνει τη διεθνή γκάμα της Geely Auto και θέτει νέα πρότυπα στην παγκόσμια κατηγορία των plug-in υβριδικών D-SUV, με χαρακτηριστικά και δυνατότητες αντάξια μιας ναυαρχίδας.

Η προηγμένη αρχιτεκτονική GEA-Evo της Geely

Το Geely MONJARO EM-i βασίζεται στην παγκόσμιου επιπέδου αρχιτεκτονική GEA-Evo της Geely, η οποία αναπτύχθηκε εξαρχής για οχήματα νέας ενέργειας. Συνδυάζοντας ευελιξία στην αξιοποίηση των χώρων, συμβατότητα με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και ολοκληρωμένη ασφάλεια, ενσωματώνει τη νέα ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική GEEA 3.0, αναβαθμίζοντας την έξυπνη οδηγική εμπειρία και ενισχύοντας τον χαρακτήρα του μοντέλου ως ναυαρχίδας.

Χάρη στην GEA-Evo, το Geely MONJARO EM-i προσφέρει ουσιαστικές αναβαθμίσεις στους χώρους, τις επιδόσεις, την έξυπνη τεχνολογία και την ασφάλεια. Η ειδικά σχεδιασμένη αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ένα εξαιρετικά ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό, ενώ το σύστημα EM-i Super Hybrid επιτυγχάνει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις δυναμικές επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Με έμπνευση την κορυφή και ορίζοντα την παγκόσμια κινητικότητα

Η ονομασία MONJARO EM-i είναι εμπνευσμένη από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής. Καθώς υψώνεται επιβλητικά πάνω από το τοπίο του Ισημερινού, η ολόλευκη, χιονισμένη κορυφή του εκφράζει την αρμονική συνύπαρξη μεγαλείου και καθαρότητας, δύναμης και αυτοσυγκράτησης. Με αφετηρία τη φιλοσοφία «Peak Within. Drive Beyond.» — «Η κορυφή είναι μέσα σου. Οδήγησε πέρα από τα όρια.» — το Geely MONJARO EM-i ενσαρκώνει τη φιλοδοξία και την εσωτερική ισορροπία, αποτυπώνοντας την ουσία ενός ισχυρού χαρακτήρα.

Το MONJARO EM-i θα πλαισιώνεται στο περίπτερο της Geely Auto από τρία μοντέλα που αναδεικνύουν το εύρος της εξηλεκτρισμένης γκάμας της μάρκας:





Με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του MONJARO EM-i, η Geely Auto θα αναδείξει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τόσο τη σημερινή θέση της μάρκας όσο και την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας: μια νέα εποχή έξυπνης, εξηλεκτρισμένης και παγκοσμίως συνδεδεμένης κινητικότητας.

Η Geely Auto στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.Τοποθεσία: Αίθουσα 7.1, Περίπτερο D12, Paris Expo Porte de Versailles

