BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές

Η νέα BMW X5 βρίσκεται στην τελική ευθεία του προγράμματος εξέλιξής της. Η πέμπτη γενιά του Sports Activity Vehicle (SAV) βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου του BMW Group στο Spartanburg (ΗΠΑ), όπου και θα παράγεται. Η νέα BMW X5 είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της BMW που θα προσφέρεται με επιλογή πέντε διαφορετικών τεχνολογιών συστημάτων κίνησης.
Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 θα κάνει το ντεμπούτο της, ενώ το 2028 θα ακολουθήσει η πρώτη υδρογονοκίνητη BMW που θα περάσει σε μαζική παραγωγή – η BMW iX5 Hydrogen. Θα διατίθενται επίσης εκδόσεις βενζίνης και diesel με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, καθώς και plug-in υβριδικές εκδόσεις.
Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από διάφορες χώρες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την BMW X5 40 xDrive (294 kW/400 hp), την BMW X5 50e xDrive plug-in hybrid (360 kW/490 hp) και την BMW iX5 60 xDrive (425 kW/578 hp) σε ειδικές διαδρομές πριν από την έναρξη της παραγωγής.
Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 βασίζεται στην έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, η οποία διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης νέας σχεδίασης με κυλινδρικές κυψέλες και τεχνολογία 800V. Με ωφέλιμη χωρητικότητα 144 kWh στις ΗΠΑ και 141 kWh στην ΕΕ (net), η BMW iX5 60 xDrive έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο BMW μέχρι σήμερα. Η ισχύς προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα και έναν στον πίσω, οι οποίοι λειτουργούν σε συνδυασμό με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.