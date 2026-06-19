BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές

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BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές
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Η νέα BMW X5 βρίσκεται στην τελική ευθεία του προγράμματος εξέλιξής της. Η πέμπτη γενιά του Sports Activity Vehicle (SAV) βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου του BMW Group στο Spartanburg (ΗΠΑ), όπου και θα παράγεται. Η νέα BMW X5 είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της BMW που θα προσφέρεται με επιλογή πέντε διαφορετικών τεχνολογιών συστημάτων κίνησης.

BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 θα κάνει το ντεμπούτο της, ενώ το 2028 θα ακολουθήσει η πρώτη υδρογονοκίνητη BMW που θα περάσει σε μαζική παραγωγή – η BMW iX5 Hydrogen. Θα διατίθενται επίσης εκδόσεις βενζίνης και diesel με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, καθώς και plug-in υβριδικές εκδόσεις.

BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές

Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από διάφορες χώρες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την BMW X5 40 xDrive (294 kW/400 hp), την BMW X5 50e xDrive plug-in hybrid (360 kW/490 hp) και την BMW iX5 60 xDrive (425 kW/578 hp) σε ειδικές διαδρομές πριν από την έναρξη της παραγωγής.

BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 βασίζεται στην έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, η οποία διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης νέας σχεδίασης με κυλινδρικές κυψέλες και τεχνολογία 800V. Με ωφέλιμη χωρητικότητα 144 kWh στις ΗΠΑ και 141 kWh στην ΕΕ (net), η BMW iX5 60 xDrive έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο BMW μέχρι σήμερα. Η ισχύς προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα και έναν στον πίσω, οι οποίοι λειτουργούν σε συνδυασμό με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive.

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