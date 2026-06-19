Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»

«Ήθελα να έχω την καλύτερη εκπομπή» δήλωσε η παρουσιάστρια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πως όταν έκανε τηλεόραση ήταν τρομερά ανταγωνιστική, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Χριστίνα Λαμπίρη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια που έχει παρουσιάσει και ενημερωτικές και lifestyle εκπομπές ανέφερε πως δεν ήθελε με τίποτα να χάνει θέματα και τα δύο πρώτα χρόνιατην ώρα των εκπομπών της είχε τετραπλό μόνιτορ για να βλέπει τι παίζουν οι απέναντι εκπομπές.

Χριστίνα Λαμπίρη: Το Μεγαλύτερο Αντίο Που Έχει Πει - Video


«Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι πάντα. Ήθελα να είναι η καλύτερη εκπομπή, δεν ήθελα να χάνω θέμα. Να φανταστείς ότι τα πρώτα δύο χρόνια και μετά το έκοψα είχα τετραπλό μόνιτορ και παρακολουθούσα ταυτόχρονα τι έπαιζαν τα άλλα κανάλια την ώρα του αέρα» αποκάλυψε.

Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»

Η Χριστίνα Λαμπίρη/ φωτογραφία από NDP, 

Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»


Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια στην εκπομπή “Ζω καλά” με τον καιρό κατάλαβε πως αυτό της έκανε κακό και της δημιουργούσε άγχος αφού εκτός από παρουσιάστρια εκτελούσε και χρέη αρχισυντάκτριας.

Όπως εξήγησε όμως, δεν άργησε να καταλάβει ότι αυτή η στάση δεν τη βοηθούσε. «Συνειδητοποίησα όμως ότι αυτό δεν με βοηθούσε γιατί με θύμωνε πάρα πολύ. Όταν έβλεπα ότι κάποιος είχε καλύτερο θέμα από εμάς, έχανα την μπάλα. Εκεί δούλευα ως αρχισυντάκτρια και όχι ως παρουσιάστρια και κάποια στιγμή είπα ή θα κάνω το ένα ή το άλλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.


 

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ
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