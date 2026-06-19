Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής

Τι ισχύει για τη νέα σεζόν;

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Ο Φάνης Λαμπρόπουλος στο Breakfast@star

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Με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για το μέλλον της εκπομπής του, τα σενάρια που ακούγονται για την ψυχαγωγία, τη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη, αλλά και τα νέα τηλεοπτικά projects που βρίσκονται στο προσκήνιο.

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Ο παρουσιαστής αποκάλυψε αρχικά ότι όλα δείχνουν πως η εκπομπή του θα συνεχιστεί και τη νέα σεζόν, αν και οι τελικές υπογραφές δεν έχουν ακόμη πέσει.

Φάνης Λαμπρόπουλος: «Έχουμε συμφωνήσει προφορικά» – Τι αποκάλυψε για το μέλλον της εκπομπής του

«Έχουμε συμφωνήσει προφορικά. Ξέρετε, δεν έχω ραφτεί ακόμα», είπε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Όταν ρωτήθηκε για την πορεία της εκπομπής και αν περίμενε τη φετινή επιτυχία, ο Φάνης Λαμπρόπουλος κράτησε χαμηλούς τόνους.

«Εντάξει, επιτυχία... είσαι υπερβολικός. Δε θεωρώ ότι έγινε κάποιο μπαμ. Ήταν μια πρώτη χρονιά. Μπήκαμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε "άσε με δίπλα, θα τριφτώ, θα τριφτώ, θα τριφτώ". Πάμε χαμηλά η μπάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση δεν άργησε να περάσει και στην Ελένη Βουλγαράκη, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν συνεργάζονται καθημερινά στο ραδιόφωνο.

«Με την Ελένη είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Από τη μέρα που σταματήσαμε στο ραδιόφωνο, τα λέμε πιο συχνά. Μας έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλάμε πιο ουσιαστικά, πιο αληθινά», εξομολογήθηκε.

Φάνης Λαμπρόπουλος: «Έχουμε συμφωνήσει προφορικά» – Τι αποκάλυψε για το μέλλον της εκπομπής του

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας στο μέλλον, λέγοντας: «Θα ξανασυνεργαστούμε με την Ελένη ανά πάσα στιγμή. Όποτε θέλει να γυρίσει, υπάρχει χώρος για την Ελένη, όχι μόνο στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση».

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Ο παρουσιαστής κλήθηκε να σχολιάσει και τα τηλεοπτικά σενάρια που ακούγονται έντονα το τελευταίο διάστημα, μεταξύ αυτών και τις πληροφορίες που θέλουν τον Κώστα Τσουρό να εξετάζει ένα νέο talk show.

«Ο Κώστας είναι φοβερός. Ό,τι και να κάνει... αρκεί να μην πέσουμε στην ίδια ώρα», σχολίασε γελώντας.

Το ίδιο χιουμοριστική ήταν και η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο νέου project του Σάκη Τανιμανίδη.

«Ώπα, περίμενε, γιατί με αυτόν είμαι φίλος εγώ. Αυτά δεν τα ξέρω. Ήμασταν προχθές μαζί και δεν μου είπε κάτι», είπε με χαμόγελο.

Αναφερόμενος στη γενικότερη εικόνα της τηλεόρασης και στις αλλαγές που φαίνεται να έρχονται τη νέα χρονιά, ο Φάνης Λαμπρόπουλος παραδέχτηκε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις με προβληματισμό.

«Υπάρχει μια αναμπουμπούλα όσον αφορά τα κανάλια και τις περικοπές που γίνονται. Εγώ σκέφτομαι αυτό που σκέφτονται όλοι: ότι όταν κόβεται μια εκπομπή, από πίσω υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που μένει χωρίς δουλειά», τόνισε.

Δεν έκρυψε, επίσης, τον ενθουσιασμό του για το Dragons' Den που ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ.

«Είδα το στούντιο, είναι φοβερό. Εγώ στο Dragons' Den θα ήθελα να πάω πάρα πολύ σαν κριτής. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι επιχειρηματικό, αλλά μία καλή ιδέα να σκάσει εκεί πέρα, ποτέ δεν ξέρεις», είπε χαρακτηριστικά.

Φάνης Λαμπρόπουλος: «Έχουμε συμφωνήσει προφορικά» – Τι αποκάλυψε για το μέλλον της εκπομπής του

Τέλος, ο Φάνης Λαμπρόπουλος σχολίασε και την πρόθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου να επαναφέρει την ψυχαγωγία στην πρωινή ζώνη, δηλώνοντας απόλυτα θετικός.

«Ένα πρωινό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου νομίζω θα κάνει πάταγο. Είναι άνθρωπος της ψυχαγωγίας. Αν κάποιος μπορεί να έχει γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα, είναι ο Γρηγόρης. Τριάντα χρόνια ψυχαγωγία κάνει ο άνθρωπος», ανέφερε.

Με το γνώριμο χιούμορ του, αλλά και με αρκετές τηλεοπτικές ατάκες, ο Φάνης Λαμπρόπουλος έδειξε πως παραμένει αισιόδοξος για την επόμενη σεζόν, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η εκπομπή του βρίσκεται σε τροχιά συνέχειας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
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