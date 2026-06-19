Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Με τον σύντροφό της και την 3,5 μηνών κόρη τους

Η ηθοποιός και ο συγγραφέας Σπύρο Γιανναρά είναι μαζί από το 2022

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Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη είχε παίξει στην Μεγάλη Χίμαιρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αϊδίνη έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της Σπύρο Γιανναρά και την 3,5 μηνών κόρη τους.
  • Η εμφάνιση έγινε στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival στο θέατρο Κολωνού.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.
  • Η κόρη τους θα ονομαστεί Τατιάνα και η γέννησή της κρατήθηκε μυστική.
  • Η Αϊδίνη πρωταγωνίστησε στη σειρά 'Ψέματα' το 2022.

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε η η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αϊδίνη μαζί με τον σύντροφό της Σπύρο Γιανναρά και την 3,5 μηνών κορούλα τους.

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Γέννησε ύπο άκρα μυστικότητα ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Αλεξάνδρα Αϊδίνη & Σπύρος Γιανναράς με την κόρη τους/ φωτογραφία από NDP, Πέτρος Νικολαρέας

Αλεξάνδρα Αϊδίνη & Σπύρος Γιανναράς με την κόρη τους/ φωτογραφία από NDP, Πέτρος Νικολαρέας

Η ηθοποιός η οποία το 2022κ  πρωταγωνίστησε στη σειρά “ψέματα” εθεάθη στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival powered που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Κολωνού. Δίπλα της ο συγγραφέας σύζυγός της ο οποίος και δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της.

Η Αλεξάνδρα  Αϊδίνη στην Επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival

Η Αλεξάνδρα  Αϊδίνη στην Επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival

Το ζευγάρι ήταν ντυμένο casual και έλαμπε από ευτυχία όταν έβλεπε την κορούλα του.Οι δυο τους είναι μαζί από το 2023 όμως κρατάνε χαμηλούς τόνους. Άλλωστε κράτησαν και ως επτασφράγιστο μυστικό τη γέννηση της κόρης τους που θα πάρει το όνομα Τατιάνα. 

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ βρέθηκε στην Αθήνα για την επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival/ φωτογραφία από ndp/ Πέτρος Νικολαρέας 

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ βρέθηκε στην Αθήνα για την επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival/ φωτογραφία από ndp/ Πέτρος Νικολαρέας 

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ επέστρεψε μεταμορφώνοντας ιστορικά σημεία της Αθήνας. Όποιος το επιθυμεί από τις 18 Μαΐου έως τις 26 Αυγούστου 2026 μπορεί να παρακολουθήσει ένα προγραμμα  με ελεύθερη είσοδο. Η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, ήταν  στις 18 Ιουνίου,  ενώ το παρών έδωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Χάρβεϊ Καϊτέλ, που βρέθηκε στο Θέατρο Κολωνού για να παρουσιάσει «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στο οποίο πρωταγωνιστεί.

 

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