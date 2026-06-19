Βρετανία: Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

Επί τόπου ασθενοφόρα και ελικόπτερα διακομιδής ασθενών

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Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ – Αναφορές για πολλούς τραυματίες / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, βόρεια του Λονδίνου, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.
  • Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5.15 τοπική ώρα, με το μπροστινό τρένο να ακινητοποιείται λόγω βλάβης.
  • Το δεύτερο τρένο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου τρένου.
  • Περισσότερα από 30 οχήματα έκτακτης ανάγκης και τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής έσπευσαν στο σημείο.
  • Τα δρομολόγια των τρένων διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών.

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Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5.15, τοπική ώρα και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο τρένα της εταιρείας East Midlands Railways, με το ένα να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου.

Το μπροστινό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο, που κινείτο στην ίδια γραμμή εκτελώντας το δρομολόγιο από το Κόρμπι στο Σεντ Πάνκρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

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Τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Τα δρομολόγια διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Τα δρομολόγια διακόπηκαν σε όλο το μήκος του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου και δεν θα πραγματοποιηθούν στις σιδηροδρομικές γραμμές East Midlands από το St Pancras για το υπόλοιπο της ημέρας.

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