Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5.15, τοπική ώρα και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο τρένα της εταιρείας East Midlands Railways, με το ένα να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου.

⚠️ It’s believed the 4.40pm train from Corby to St Pancras has crashed into the rear of the 3.50pm service from Nottingham to St Pancras.



The incident happened approx 2 miles south of Bedford. pic.twitter.com/bmDdmIHuTX — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Northamptonshire Weather (@NNweather) June 19, 2026

Το μπροστινό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο, που κινείτο στην ίδια γραμμή εκτελώντας το δρομολόγιο από το Κόρμπι στο Σεντ Πάνκρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Τα δρομολόγια διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Following the 2 high speed train in Bedford crashed just 30 minutes ago, there is over 50 people injured, 5 air support units and 30 plus emergency service vehicles on site pic.twitter.com/ugpd5yO8Dx — Alex K Phillips (@Alexkphillips) June 19, 2026

Τα δρομολόγια διακόπηκαν σε όλο το μήκος του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου και δεν θα πραγματοποιηθούν στις σιδηροδρομικές γραμμές East Midlands από το St Pancras για το υπόλοιπο της ημέρας.