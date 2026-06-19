Συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε ο πρώην ισραηλινός όμηρος της Χαμάς, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, στην πρώτη κυρία του Ισραήλ , Μιχάλ Χέρτζογκ, περιγράφοντας τη σεξουαλική κακοποίηση, τα βασανιστήρια και την εξευτελιστική μεταχείριση που, όπως καταγγέλλει, υπέστη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Γάζα.

«Μου έβαλε όπλο στο κεφάλι»

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ μίλησε στη σύζυγο του προέδρου του Ισραήλ για τις συνθήκες τρόμου που βίωσε στα τούνελ της Χαμάς, όπου παρέμεινε κρατούμενος επί 739 ημέρες.

«Μου είπε: “Βλέπεις πορνό; Θέλεις να γυρίσουμε μαζί μια ταινία πορνό;”. Ήρθε πίσω μου και άρχισε να αγγίζει όλο το σώμα μου. Τα μάτια μου ήταν ακόμα καλυμμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καταγγελία του ομήρου της Χαμάς για σεξουαλική κακοποίηση

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του, περιέγραψε τις απειλές που δέχτηκε:

«Ήθελα να σταματήσει. Πήρε ένα όπλο, το έβαλε στο κεφάλι μου και είπε: “Αν το πεις ποτέ σε κανέναν, θα σε σκοτώσω”».

«Μας διέταζαν να γαβγίζουμε σαν σκυλιά»

Ο 24χρονος πρώην όμηρος κατήγγειλε ακόμη ότι υπέστη συστηματικούς εξευτελισμούς και βίαιους ξυλοδαρμούς.

«Με διέταξε να καθίσω σαν σκύλος στα τέσσερα και να γαβγίσω. Μου είπε να γυρίσω στον τοίχο, κάλυψε τα μάτια μου και άρχισε να μας χτυπά πολύ άσχημα», δήλωσε.

Όμηρος Χαμάς: Τον διέταζαν να κάθεται σαν σκύλος και να γαβγίζει

Καταγγελίες και από άλλους πρώην ομήρους

Η μαρτυρία του Γκιλμπόα-Νταλάλ έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες και άλλων πρώην ομήρων της Χαμάς, μεταξύ αυτών και του Ρομ Μπρασλάβσκι.

«Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Σε κάθε ξυλοδαρμό, κάθε μέρα, έλεγα στον εαυτό μου: “Επέζησα άλλη μία μέρα στην κόλαση”», ανέφερε ο πρώην όμηρος.

Σοβαρά προβλήματα υγείας μετά την απελευθέρωση

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ απελευθερώθηκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, έχοντας υποστεί λοιμώξεις, απώλεια ακοής στο ένα αυτί και σοβαρά δερματικά προβλήματα.

Παράλληλα, συνεχίζει να ακολουθεί ψυχολογική θεραπεία, ενώ, όπως είπε, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια ώστε να γίνουν γνωστά όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της ομηρίας του.

