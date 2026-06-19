Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ

«Δεν το είπε από την αρχή γιατί φοβόταν»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/6/2026)

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Πρωτοφανής υπόθεση εκβιασμού ενός παιδιού, μόλις 13 ετών, αποκαλύφθηκε στο Βόλο. Ο γιός γνωστού επιχειρηματία της πόλης έπεσε θύμα συμμορίας ανηλίκων, με εγκέφαλο έναν ενήλικα. Φέρεται να του απέσπασε συνολικά... 370.000 ευρώ από χρήματα που η οικογένεια του είχε φυλαγμένα μέσα στο σπίτι.  

Σε καθεστώς φόβου και τρόμου ζούσε τις τελευταίες εβδομάδες ένας 13χρονος από το Βόλο. Ανήλικοι τον είχαν πλησιάσει σε πάρκο στην περιοχή Ξηρόκαμπου και υπό την καθοδήγηση ενός 34χρονου τον απειλούσαν διαρκώς. 

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Ο 13χρονος φέρεται να είχε αγοράσει βεγγαλικά από την παρέα του 34χρονου. Τον εκβίαζαν πως αν δεν τους δώσει ένα υπέρογκο ποσό, που οι γονείς του φυλούσαν στο σπίτι, θα τον κατήγγειλαν και πως τάχα θα κατέληγε στη φυλακή, διότι τα βεγγαλικά είναι παράνομα. Κι έτσι το παιδί υπέκυψε στον εκβιασμό τους.  

Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ

Μητέρα 13χρονου: «Δεν το είπε από την αρχή γιατί φοβόταν το παιδί μου»

Η μητέρα του 13χρονου κατέθεσε πως η οικογένεια διαχειρίζεται δέκα κερδοφόρες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να διακινεί μεγάλα ποσά και κάποια να φυλάσσονται και στο σπίτι. 

«Το παιδί μου αισθανόταν φόβο και απειλή για τη ζωή του. Γι΄αυτό δεν ήθελε να το ομολογήσει από την αρχή. Όταν όμως αισθάνθηκε πως η οικογένεια είναι μαζί του, μίλησε στους γονείς του και τους αποκάλυψε τα πάντα», λέει η μητέρα του 13χρονου. 

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Ο 34χρονος, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του αρνήθηκε τις κατηγορίες, εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση και αποφάσισε να την παραπέμψει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. 

Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ

Το δικαστήριο επέβαλε στον 34χρονο απαγόρευση επικοινωνίας με τον ανήλικο 

Το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στον κατηγορούμενο, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον ανήλικο.

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