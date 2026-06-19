Μαζί με τις περιοδείες κορυφαίων στελεχών, συνεχίζονται και οι διεργασίες για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από νέα πρόσωπα, επιστρατεύονται και στελέχη με εμπειρία είτε στον κομματικό μηχανισμό, είτε στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέφερε στο κεντρικό δελτίο του Star τη συνομιλία του με αρμόδιο κομματικό στέλεχος της ΝΔ που του επισήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι η ΝΔ διανύει τον έβδομο και μπαίνει στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης, οι ενδιαφερόμενοι για τα ψηφοδέλτια είναι διπλάσιοι από τις διαθέσιμες θέσεις.

Έμπειρα κομματικά στελέχη και πρώην υπουργοί στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια

Εκτός από νέους και αυτοδιοικητικούς, υπάρχουν και έμπειρα πρόσωπα που θα επιστρατευτούν, όπως:

Οι υποψήφιοι για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

-Στην Αιτωλοακαρνανία, ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλης Φεύγας.

-Στον Έβρο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ Έλενα Σώκου.

Στην ενεργό πολιτική συζητά να επιστρέψει ο πρώην υπουργός Κωστής Μουσουρούλης και να είναι υποψήφιος στη Χίο.

Ο πρώην υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης συζητά να είναι υποψήφιος είτε στον Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών είτε στα Ιωάννινα. Τέλος, για τα Ιωάννινα υπάρχει και η περίπτωση του πρώην υφυπουργού και αρχηγού της ΕΛΑΣ Λευτέρη Οικονόμου.

