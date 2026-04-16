BMW iX3: Η τιμή του νέου entry-level μοντέλου

Η ηλκετρική αυτονομία και ο χρόνος φόιρτισης

16.04.26 , 22:05 Στεφανία Γουλιώτη: Εντυπωσιασμένη από το Μάτσου Πίτσου!
16.04.26 , 22:01 Λαζαρίδης: Θα επιστρέψει εντόκως μισθούς που δεν του αναλογούσαν!
16.04.26 , 21:25 Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης
16.04.26 , 21:25 MasterChef: Σε ποιους μοίρασε τους βαθμούς του ο Πέτρος;
16.04.26 , 21:20 MasterChef 2026: Η Δοκιμασία Αποχώρησης, τα υλικά και οι κανόνες
16.04.26 , 21:10 Μαρία Σολωμού: Βόλτα στην Αθήνα με τέλειο bomber και φόρμες
16.04.26 , 21:05
16.04.26 , 20:35 Ελισάβετ Σπανού: Η εξομολόγηση για τη μεγάλη απώλεια που είχε
16.04.26 , 20:26 Τελειώνουν τα αεροπορικά καύσιμα - Επάρκεια για 6 εβδομάδες!
16.04.26 , 20:18 Δένδιας από Κόσοβο: Η Ελλάδα εγγυάται την ειρήνη στα Βαλκάνια
16.04.26 , 20:16 Αργοστόλι: H επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο το μοιραίο βράδυ
16.04.26 , 19:47 Toyota Yaris Cross: Αυτό είναι το ανανεωμένο μοντέλο
16.04.26 , 19:44 Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
16.04.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Ο Σταύρος δεν κατάφερε να πάει.. στη συναυλία - Εσύ;
16.04.26 , 19:34 Market Pass 2026: Πότε πληρώνονται τα 40€ τον μήνα
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»
Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
Αργοστόλι: H επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο το μοιραίο βράδυ
Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
«Θα την τιμωρήσεις;» Έντονη αντίδραση στο MasterChef - Δες sneak preview
Γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει social media
TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
BMW iX3: Η τιμή του νέου entry-level μοντέλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα της νέας BMW iX3 στην Ελλάδα, πρεμιέρα κάνει μία νέα έκδοση με διαφορετικό σύστημα κίνησης. Η BMW iX3 40 (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 14,6 kWh/100 km, κατηγορία CO₂: A, ηλεκτρική αυτονομία: έως 635 km, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP)¹ θα ενταχθεί στη γκάμα ως εισαγωγική έκδοση.

Το εσωτερικό της νέας BMW iX3 40 έχει σχεδιαστεί ως ένας φιλόξενος χώρος και ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW. Το επαναστατικό σύστημα απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive, σε συνδυασμό με το νέο BMW Operating System X, εστιάζει πλήρως στον οδηγό και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήσης.Πέρα από τον κοινό σχεδιασμό, η νέα BMW iX3 40 προσφέρει τον ίδιο βασικό εξοπλισμό με την BMW iX3 50 xDrive.

Η BMW iX3 40 υιοθετεί τη νέα τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς (Gen6), που αναπτύχθηκε ειδικά για τη Neue Klasse και σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα. Όλα τα επιμέρους συστήματα έχουν σχεδιαστεί για αρχιτεκτονική 800V. Ένας ηλεκτρικά διεγερμένος σύγχρονος κινητήρας (EESM), με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση, είναι ενσωματωμένος στον πίσω άξονα και κινεί τους πίσω τροχούς. Ο κινητήρας αποδίδει 235 kW/320 hp¹ και 500 Nm¹ ροπής. Η BMW iX3 40 επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα¹, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 200 km/h¹.

Σύντομοι χρόνοι φόρτισης και μέγιστη αυτονομία έως 635 km.

Η μπαταρία υψηλής τάσης της νέας BMW iX3 40 διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 82,6 kWh¹. Οι κυλινδρικές κυψέλες ιόντων λιθίου έχουν 20% μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με τις πρισματικές κυψέλες που χρησιμοποιούνται στην Gen5 και ενσωματώνονται απευθείας στη μπαταρία υψηλής τάσης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία «cell-to-pack». Η δομή «pack-to-open-body» μετατρέπει τη μπαταρία σε δομικό στοιχείο του οχήματος, μειώνοντας την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών και το συνολικό βάρος.

Η νέα BMW iX3 40 προσφέρει αυτονομία έως 635 km¹ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 300 kW¹. Όταν συνδέεται σε ταχυφορτιστή DC 800V, σε μόλις 10 λεπτά προσθέτει αυτονομία έως 300 km¹. Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να αναπληρώσει ενέργεια από 10% στο 80% σε μόλις 21 λεπτά μέσω DC. Επίσης, παρέχεται στάνταρ δυνατότητα φόρτισης σε σταθμό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έως 11 kW.

Προαιρετικά υποστηρίζεται και φορτιστής AC 22 kW, με αποτέλεσμα ο χρόνος πλήρους φόρτισης να είναι 4 ώρες και 15 λεπτά¹. Επιπλέον, η νέα BMW iX3 40 διαθέτει σειρά λειτουργιών αμφίδρομης φόρτισης, οι οποίες μετατρέπουν το όχημα σε κινητό powerbank και σε ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι.

Λανσάρισμα και τιμή.

Η νέα BMW iX3 40 θα διατίθεται στην Ελληνική αγορά από το καλοκαίρι του 2026 στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των 63.000€. Οι παραγγελίες του νέου μοντέλου έχουν ήδη ξεκινήσει στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW. 

