BMW iX3: Η τιμή του νέου entry-level μοντέλου

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα της νέας BMW iX3 στην Ελλάδα, πρεμιέρα κάνει μία νέα έκδοση με διαφορετικό σύστημα κίνησης. Η BMW iX3 40 (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 14,6 kWh/100 km, κατηγορία CO₂: A, ηλεκτρική αυτονομία: έως 635 km, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP)¹ θα ενταχθεί στη γκάμα ως εισαγωγική έκδοση.

Το εσωτερικό της νέας BMW iX3 40 έχει σχεδιαστεί ως ένας φιλόξενος χώρος και ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW. Το επαναστατικό σύστημα απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive, σε συνδυασμό με το νέο BMW Operating System X, εστιάζει πλήρως στον οδηγό και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήσης.Πέρα από τον κοινό σχεδιασμό, η νέα BMW iX3 40 προσφέρει τον ίδιο βασικό εξοπλισμό με την BMW iX3 50 xDrive.

Η BMW iX3 40 υιοθετεί τη νέα τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς (Gen6), που αναπτύχθηκε ειδικά για τη Neue Klasse και σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα. Όλα τα επιμέρους συστήματα έχουν σχεδιαστεί για αρχιτεκτονική 800V. Ένας ηλεκτρικά διεγερμένος σύγχρονος κινητήρας (EESM), με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση, είναι ενσωματωμένος στον πίσω άξονα και κινεί τους πίσω τροχούς. Ο κινητήρας αποδίδει 235 kW/320 hp¹ και 500 Nm¹ ροπής. Η BMW iX3 40 επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα¹, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 200 km/h¹.

Σύντομοι χρόνοι φόρτισης και μέγιστη αυτονομία έως 635 km.

Η μπαταρία υψηλής τάσης της νέας BMW iX3 40 διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 82,6 kWh¹. Οι κυλινδρικές κυψέλες ιόντων λιθίου έχουν 20% μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με τις πρισματικές κυψέλες που χρησιμοποιούνται στην Gen5 και ενσωματώνονται απευθείας στη μπαταρία υψηλής τάσης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία «cell-to-pack». Η δομή «pack-to-open-body» μετατρέπει τη μπαταρία σε δομικό στοιχείο του οχήματος, μειώνοντας την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών και το συνολικό βάρος.

Η νέα BMW iX3 40 προσφέρει αυτονομία έως 635 km¹ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 300 kW¹. Όταν συνδέεται σε ταχυφορτιστή DC 800V, σε μόλις 10 λεπτά προσθέτει αυτονομία έως 300 km¹. Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να αναπληρώσει ενέργεια από 10% στο 80% σε μόλις 21 λεπτά μέσω DC. Επίσης, παρέχεται στάνταρ δυνατότητα φόρτισης σε σταθμό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έως 11 kW.

Προαιρετικά υποστηρίζεται και φορτιστής AC 22 kW, με αποτέλεσμα ο χρόνος πλήρους φόρτισης να είναι 4 ώρες και 15 λεπτά¹. Επιπλέον, η νέα BMW iX3 40 διαθέτει σειρά λειτουργιών αμφίδρομης φόρτισης, οι οποίες μετατρέπουν το όχημα σε κινητό powerbank και σε ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι.

Λανσάρισμα και τιμή.

Η νέα BMW iX3 40 θα διατίθεται στην Ελληνική αγορά από το καλοκαίρι του 2026 στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των 63.000€. Οι παραγγελίες του νέου μοντέλου έχουν ήδη ξεκινήσει στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW.