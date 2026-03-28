Κωνσταντίνος Διαμαντής: «Η νέα εποχή της BMW ξεκινά με την Neue Klasse»

Πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη να σας γνωρίσουμε τον καλεσμένο μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντής δραστηριοποιείται στον κλάδο της επικοινωνίας και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς: εταιρική επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, σχέσεις ΜΜΕ, κυβερνητικές υποθέσεις και διαχείριση κρίσεων. Η εκπαίδευσή του περιλαμβάνει πτυχίο Bachelor of Science στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Deree College (American College of Greece) και Master of Science σε Marketing από το Brunel University (Ηνωμένο Βασίλειο).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, ο Κωνσταντίνος Διαμαντής έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε διαφημιστικές εταιρείες (ATL, BTL και digital), σε εταιρείες εκδηλώσεων & προώθησης προϊόντων), στο χώρο της τηλεόρασης και σε συμβουλευτικές εταιρείες.Εντάχθηκε στο δυναμικό του BMW Group Hellas το 2014 και για μια περίοδο σχεδόν 12 ετών, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας.Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία των μαρκών BMW, MINI, BMW i (Ηλεκτρικά & Plug-in Hybrid οχήματα), BMW M, και συνολικά του Ομίλου BMW στην Ελληνική αγορά. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το BMW Group στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Διαμαντής έχει συνεισφέρει σημαντικά με ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις έχοντας καταφέρει ο όμιλος και οι μάρκες BMW και MINI να κατέχουν ηγετική θέση σε δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα στα ΜΜΕ και στο ευρύτερο κοινό της χώρας μας.

Ας ξεκινήσουμε την συνέντευξη, η οποία είναι πραγματικά αποκαλυπτική, για το μέλλον του BMW Group.

Κύριε Διαμαντή σε μια δύσκολη οικονομική εποχή η επιτυχία του BMW Group Hellas είναι σημαντική και παρουσιάζει άνοδο. Που οφείλεται καθώς γνωρίζουμε ότι τα μοντέλα του Group ανήκουν στην Premium κατηγορία με ότι αυτό σημαίνει στο θέμα της τιμής;

Το BMW Group Hellas διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα πολυτελών μοντέλων BMW και ΜΙΝΙ που διατίθενται σε όλες τις κατηγορίες όπως SUV/SAV, Sports Activity Coupe, Sedan, Coupe, μικρομεσαία, υπερπολυτελή κ.α. Επιπλέον, τα μοντέλα μας προσφέρουν όλα τα διαθέσιμα συστήματα κίνησης – βενζίνη, diesel, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά – που εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Αυτή η προσέγγιση, την οποία αποκαλούμε ‘Τεχνολογική Δεκτικότητα’ (technology openness) σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα, τις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και την παροχή premium ευέλικτων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, μας κατατάσσει επί σειρά ετών στην πρώτη θέση της πολυτελούς κατηγορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Να προσθέσω ότι δίνουμε τεράστια έμφαση στη σχέση αξίας – τιμής (value for money) που προσφέρουμε στους πελάτες μας για να αποκτήσουν την BMW που πάντα επιθυμούσαν. Παράλληλα δημιουργούμε ελκυστικά πακέτα εξοπλισμού σε προνομιακές, και σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερες, τιμές από μάρκες που δεν είναι premium και αυτή η στρατηγική κατεύθυνση μας καθιστά άκρως ανταγωνιστικούς.

Ξημερώνει η νέα εποχή της BMW Neue Klasse. Τι συμβολίζει και αν είναι ένα σημάδι ότι η εταιρεία στρέφεται αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση;

Η νέα εποχή της BMW Neue Klasse συμβολίζει ένα τεράστιο άλμα προόδου σε καινοτόμο σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και ασυναγώνιστη οδηγική εμπειρία. Η Neue Klasse αποτελεί τη βάση για μια νέα γενιά οχημάτων που είναι πιο BMW από ποτέ, με καινοτομίες που θα επωφελήσουν ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων, ανεξάρτητα από την τεχνολογία του συστήματος κίνησης. Η παρουσίαση της BMW iX3 ως πρώτου μοντέλου Neue Klasse σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, χωρίς όμως να σημαίνει ότι το BMW Group στρέφεται αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Μέχρι το 2027, η BMW σχεδιάζει να παρουσιάσει πάνω από 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα, όπως η νέα Σειρά 3 και η νέα X5, με όλες τις διαθέσιμες επιλογές συστημάτων κίνησης: αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), plug-in υβριδικό, κινητήρες βενζίνης, diesel και κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

Έτσι, η Neue Klasse αντιπροσωπεύει μια εποχή τεχνολογικής δεκτικότητας και καινοτομίας, όπου η ηλεκτροκίνηση παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι η μοναδική κατεύθυνση της εταιρείας, η οποία προχωρά δυναμικά προς το μέλλον με μία ευρεία γκάμα τεχνολογιών και ευέλικτων λύσεων κινητικότητας. Να επισημάνω ακόμη ότι η νέα εποχή Neue Klasse χαρακτηρίζεται από μια ξεκάθαρη δέσμευση στη βιωσιμότητα και στην κυκλική οικονομία. Το BMW iFACTORY στο Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο του BMW Group που λειτουργεί αποκλειστικά με 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με στόχο την απανθρακοποίηση κατά τη διαδικασία παραγωγής νέων μοντέλων.

Νέα BMW iX3. Το μοντέλο της νέας εποχής σύμφωνα με τα λεγόμενα σας. Τι καινούργιο φέρνει στην αγορά και για ποιο λόγο εσωτερικά έχει αλλάξει ριζικά κυρίως στο θέμα της οθόνης;

Η νέα BMW iX3 είναι το πρώτο μοντέλο της BMW Neue Klasse που ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στις αρχές Μαρτίου 2026. Το αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) συνδυάζει μια νέα σχεδιαστική γλώσσα που είναι λιτή, εκφραστική και διαχρονική, με την τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, προσφέροντας δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 345 kW (469 hp) και 645 Nm ροπής, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 210 km/h. Η μπαταρία υψηλής τάσης 108,7 kWh με κυλινδρικές κυψέλες εξασφαλίζει αυτονομία έως 805 χλμ. (WLTP) και φόρτιση έως 400 kW με 30% ταχύτερη φόρτιση, ενώ η τεχνολογία μειώνει σημαντικά απώλειες ενέργειας, βάρος και κόστος.

Να τονίσω όμως ότι το νέο μοντέλο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην οδηγική απόλαυση της μάρκας με την εισαγωγή της τεχνολογίας Symbiotic Drive. Σε συνδυασμό με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το Symbiotic Drive διαμορφώνει μια εντελώς νέα εμπειρία οδήγησης. Κάθε φορά που ο οδηγός επιταχύνει, φρενάρει ή στρίβει, οι εντολές του συνδυάζονται ομαλά και διαισθητικά με λογισμικό που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα διάσταση της γνήσιας οδηγικής απόλαυσης της BMW.

Όσον αφορά το θέμα της οθόνης, η νέα BMW iX3 ενσωματώνει το BMW Panoramic iDrive, το οποίο επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήστη με έμφαση στην απόλυτη συγκέντρωση του οδηγού, σύμφωνα με την αρχή «χέρια στο τιμόνι, μάτια στο δρόμο». Το προηγμένο σύστημα ελέγχου και διεπαφής χρήστη, συνδυάζει ψηφιακά και αναλογικά χειριστήρια, όπως οθόνη αφής, φωνητικές εντολές και απτικά κουμπιά, για εύκολη και διαισθητική χρήση. Παράλληλα, το BMW Panoramic Vision προβάλλει σημαντικές πληροφορίες οδήγησης απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού μέσω μιας ευρείας, νανο-επιχρισμένης επιφάνειας στο παρμπρίζ, με δυνατότητα εξατομίκευσης και 3D εφέ. Επιπλέον, το προαιρετικό BMW 3D Head-Up Display παρουσιάζει ενδείξεις πλοήγησης και αυτοματοποιημένης οδήγησης με τρισδιάστατη εικόνα, πλήρως συγχρονισμένα με το Panoramic Vision, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ασφαλή ψηφιακή εμπειρία. Μια ξεχωριστή καινοτομία της BMW!

Πως πάει η μάρκα MINI στην αγορά; Ποιο μοντέλο αποτελεί το δυνατό χαρτί της μάρκας και το ποιο σημαντικό, τι καινούργιο περιμένουμε;

Η βρετανική μάρκα ΜΙΝΙ συνέχισε και το 2025 την ανοδική πορεία πωλήσεων στην Ελληνική αγορά καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό με 2.351 μονάδες (+15,2%, συγκριτικά με το 2024) με το MINI Countryman να αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο της ΜΙΝΙ, ξεπερνώντας τις 1.200 μονάδες. Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά μοντέλα ΜΙΝΙ κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 90% (σε σχέση με το 2024), με δημοφιλέστερο μοντέλο να είναι το MINI Aceman που πλησίασε το 50% των ταξινομήσεων. Αυτά τα αποτελέσματα από μόνα τους δείχνουν την ισχυρή ζήτηση αλλά και τη συναισθηματική σύνδεση που διατηρούν οι πελάτες μας με το ιστορικό brand. Η MINI ξεχωρίζει για τη χαρισματική απλότητα, τον διαχρονικό σχεδιασμό και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της, προσφέροντας μια διασκεδαστική οδηγική εμπειρία με τη χαρακτηριστική αίσθηση go-kart, εμπνευσμένη από τον Ελληνικής καταγωγής, Σερ Άλεκ Ισιγόνη.

Αυτή τη στιγμή η MINI διαθέτει μια νέα οικογένεια μοντέλων σε διάφορες κατηγορίες, που όχι μόνο ξεχωρίζουν για τη μινιμαλιστική σχεδίαση, τις καινοτόμες ψηφιακές λειτουργίες και την υψηλή πολυτέλεια, αλλά στην πλειονότητά τους έχουν λάβει κορυφαίες βαθμολογίες στις δοκιμές Euro NCAP, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Τα ηλεκτρικά μοντέλα της ΜΙΝΙ εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες προσθήκες όπως αυτή του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Countryman E που πλέον θα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 501 χλμ. (WLTP) ενώ τα συναρπαστικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων MINI John Cooper Works διαθέτουν νέες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Στις πιο ιδιαίτερες προτάσεις για τους φίλους της ΜΙΝΙ υπάρχει το νέο MINI Paul Smith Edition. Ο Βρετανός σχεδιαστής Paul Smith έφερε την πασίγνωστη σχεδιαστική γλώσσα ‘classic with a twist’ στα 3θυρα & 5θυρα MINI Cooper, αλλά και στο MINI Cooper Cabrio. Η σχεδίαση και οι λεπτομέρειες εκφράζουν όχι μόνο το χαρακτηριστικό στυλ του Paul Smith, αλλά και το παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο και ανεξάρτητο πνεύμα της μάρκας.

Η BMW Σειρά 1 αποτελεί το εισαγωγικό σας μοντέλο. Την ίδια στιγμή οι ανταγωνιστές σας καταργούν τα μοντέλα στην συγκεκριμένη κατηγορία ή τα κάνουν εντελώς ηλεκτρικά. Τι πρόκειται να γίνει με την Σειρά 1; Θα συνεχίσει ή θα αντικατασταθεί από κάποιο ηλεκτρικό μοντέλο το οποίο θα ανήκει ουσιαστικά στην SUV μικρή κατηγορία;

Η BMW Σειρά 1 καταγράφει εξαιρετική εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα και σε άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Η έκδοση BMW 120, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, διαθέτει ισχύ 170 ίππων, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στον βασικό εξοπλισμό και συνοδεύεται από προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος αξίας 4.400 €. Επιπλέον, προσφέρεται με μοναδική χρηματοδοτική επιλογή, ξεκινώντας από 29.990 €, με επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Η BMW Σειρά 1 αποτελεί ιδανική επιλογή για υποψήφιους αγοραστές που αναζητούν συνδυασμό δυναμικής εμφάνισης, πρωτοποριακής τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης.

Είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για μια νέα γενιά της BMW Σειράς 1 ή για το αν θα υπάρξει μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή της. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από τους πελάτες μας για μικρομεσαία hatchback στην πολυτελή κατηγορία, επιβεβαιώνει την παρουσία μας σε αυτήν με την Σειρά 1 και επιβεβαιώνεται από τις υψηλές πωλήσεις που καταγράφει.

Η ίδια ερώτηση ισχύει και για την BMW Σειρά 3. Ανήκει στην κατηγορία των Sedan μια κατηγορία που όλο και περισσότεροι κατασκευαστές εγκαταλείπουν. Θα συνεχίσει; Θα διατηρηθούν οι θερμικές εκδόσεις;

Εδώ και πέντε δεκαετίες, η BMW Σειρά 3 είναι το πιο επιτυχημένο μοντέλο της BMW σε παγκόσμιες πωλήσεις και αποτελεί τον πυρήνα της μάρκας. Η Σειρά 3 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της φήμης της BMW ως κατασκευαστή σπορ και premium οχημάτων συνδυάζοντας τη γνήσια οδηγική απόλαυση BMW, την εξαιρετική απόδοση, την πολυτέλεια και την καθημερινή χρηστικότητα. Οπότε, όχι μόνο θα συνεχίσει αλλά έχει ήδη περάσει στη νέα εποχή Neue Klasse της BMW ως το δεύτερο μοντέλο της νέας γενιάς με έναρξη παραγωγής τον Αύγουστο 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3 έρχεται στην έκδοση BMW i3 50 xDrive, με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός και στον πίσω άξονα που αποδίδουν συνολική ισχύς 345 kW/469 hp, ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 645 Nm. Η άκρως αποδοτική τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, σε συνδυασμό με το νέο BMW Panoramic iDrive και το Heart of Joy, υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία οδήγησης.

Η BMW i3 αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη εκδοχή των εμβληματικών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών ενός sedan μοντέλου της μάρκας. Ας μην ξεχνάμε ότι μία ιστορική μάρκα όπως η BMW, με την οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ανθρώπων, δημιουργεί έντονες συγκινήσεις και αναμνήσεις μέσα από τα εμβληματικά μοντέλα της BMW Σειράς 3 αλλά και της εμβληματικής Μ3 που έχει αφήσει το δικό της στίγμα στην αγωνιστική ιστορία της BMW.

Προσωπικά εκτιμώ ότι άλλοι κατασκευαστές που εγκαταλείπουν την κατηγορία των Sedan δεν έχουν σημειώσει την αντίστοιχη εμπορική επιτυχία της BMW Σειράς 3 που έχει κατασκευάσει πάνω από 18 εκατομμύρια αυτοκίνητα από το 1975 μέχρι σήμερα. Μετά το καλοκαίρι, η νέα i3 θα πλαισιωθεί και από θερμικές εκδόσεις της νέας BMW Σειράς 3 Neue Klasse.

Πως βλέπει το BMW Group την ελληνική αγορά;

Η Ελλάδα είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά στην περιφέρεια της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το BMW Group Hellas πρωταγωνιστεί στην πολυτελή κατηγορία αυτοκινήτων. Το 2025 καταγράψαμε το καλύτερο ρεκόρ πωλήσεων των τελευταίων 16 ετών με τις μάρκες BMW / BMW i (7.436 οχήματα: +10,1%, συγκριτικά με το 2024) και ΜΙΝΙ (2.351 οχήματα: +15,2%, συγκριτικά με το 2024). Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η επιτυχημένη ανοδική πορεία που διατηρούμε επί σειρά πολλών ετών, δημιουργεί και μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τον Όμιλο. Εφαρμόζουμε μία πελατοκεντρική προσέγγιση που εστιάζει στην υψηλή πολυτέλεια, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών. Εκτός από την ευρεία γκάμα πολυτελών αυτοκινήτων με διαφορετικά συστήματα κίνησης, παρέχουμε ευέλικτες προτάσεις leasing και καινοτόμες υπηρεσίες από την ΒΜW Financial Services Hellas. Επιπλέον, η άριστη συνεργασία και η δέσμευση του δικτύου επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία του BMW Group και ενισχύει τη δυναμική μας στην ελληνική αγορά. Το μέλλον είναι αρκετά αισιόδοξο, πόσω μάλλον όταν η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα στη χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κύριε Διαμαντή σας ευχαριστούμε για την συνέντευξη που μας παραχωρήσατε.