Πρώτη Δημοσίευση: 27.03.26, 09:33
BMW Motorrad: Ρεκόρ στις βραβεύσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mε συνολικά επτά νίκες στις κατηγορίες «Sports», «Crossover», «Power Nakeds», «Adventure Touring», «Tourer/Sports Tourers», «Enduros/Supermotos» και «Entry-level», καθώς και δύο δεύτερες και μία τρίτη θέση, η BMW Motorrad σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στη φετινή ψηφοφορία των αναγνωστών για τη «Μοτοσικλέτα της Χρονιάς 2026» του περιοδικού MOTORRAD. 

Στην κατηγορία «Sports Bikes», η BMW M 1000 RR κυριαρχεί σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό και συναρπαστικό τμήμα της αγοράς για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Με τον μοναδικό συνδυασμό σπορ οδηγικής δυναμικής σε επαρχιακούς δρόμους, κορυφαίων επιδόσεων στην πίστα, υπερσύγχρονων συστημάτων ασφαλείας και εκφραστικής σχεδίασης, καταλαμβάνει για άλλη μια φορά την πρώτη θέση στην προτίμηση των αναγνωστών για το 2026.

Η BMW M 1000 R είναι το δεύτερο μοντέλο M της BMW Motorrad που κατακτά ξανά την κορυφή. Συνδυάζοντας απαράμιλλη τεχνολογία πλαισίου και αεροδυναμική, ανοίγει νέους ορίζοντες στη δυναμική οδήγησης, που μέχρι τώρα ήταν προνόμιο των καθαρόαιμων superbike της κατηγορίας της, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία «Power Nakeds». Η BMW R 1300 R – με τον ισχυρό χαρακτήρα της – κατέκτησε επίσης τη δεύτερη θέση στην ίδια κατηγορία. 

Πλαισιωμένη από την BMW S 1000 XR, η ισχυρή σπορ μοτοσικλέτα μεγάλων αποστάσεων BMW M 1000 XR είναι το τρίτο μοντέλο της σειράς M της BMW Motorrad που κατακτά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την κορυφή. Με κινητήρα 148 kW (201 hp), απόβαρο μόλις 223 kg και πλαίσιο και αεροδυναμική σχεδιασμένα για υψηλές επιδόσεις στον ανοιχτό δρόμο, ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και γρήγορους γύρους στην πίστα, η BMW M 1000 XR αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία της και εξασφάλισε αμέσως την πρώτη θέση στην κατηγορία «Crossover», όπως και πέρυσι.

Μαζί με την BMW R 1300 GS Adventure, η BMW R 1300 GS εδραίωσε περαιτέρω τον θρυλικό χαρακτήρα των BMW GS με κινητήρα boxer, κατακτώντας για ακόμα μία φορά την κορυφαία θέση στην κατηγορία «Adventure Touring». Διαθέτοντας εμβληματικό σχεδιασμό, ισχυρό κινητήρα, εξαιρετική οδική συμπεριφορά και πειστικές επιδόσεις τόσο στον δρόμο όσο και εκτός δρόμου, τα δύο μοντέλα επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την κυριαρχία της βαυαρικής μάρκας σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς.

Η BMW F 900 GS κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κορυφή στην κατηγορία «Enduro/Supermoto», επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της BMW Motorrad. Χάρη στις σημαντικά βελτιωμένες εκτός δρόμου δυνατότητες και τη σημαντική μείωση βάρους σε σύγκριση με τον προκάτοχό της, η BMW F 900 GS απέσπασε ξανά τη νίκη στην κατηγορία. 

Η BMW R 1300 RS βρίσκεται για πολλοστή φορά στην κορυφή. Μετά τις θριαμβευτικές επιδόσεις των τελευταίων ετών με τη BMW R 1250 RS, η διάδοχός της, η BMW R 1300 RS, ανακηρύσσεται νικήτρια στην κατηγορία «Tourer/Sports Tourer». Χάρη στη δυναμική οδήγησης, τον σπορ χαρακτήρα και την πλήρη καταλληλότητα για ταξίδια, κράτησε για άλλη μια φορά τον ισχυρό ανταγωνισμό σε απόσταση. Στην ίδια κατηγορία, το εμβληματικό touring μοντέλο BMW R 1300 RT κατέκτησε επίσης την τρίτη θέση.

Η BMW F 450 GS κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή της «entry-level» κατηγορίας, ως μία γνήσια και αυθεντική BMW GS για κατόχους διπλώματος οδήγησης A2 (48 hp). Το χαμηλό βάρος, οι εξαιρετικές επιδόσεις και η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και σταθερότητας εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα διαισθητική εμπειρία οδήγησης τόσο στον δρόμο όσο και σε off-road συνθήκες. Μέσα από τις τεχνικές καινοτομίες της, η BMW F 450 GS καθορίζει σαφώς το πρότυπο για τις σπορ μοτοσικλέτες περιπέτειας στην κατηγορία της.

Στην κατηγορία «Modern Classics», τα δύο μοντέλα BMW R 12 και BMW R 12 nineT διέπρεψαν για ακόμη μία φορά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και εντυπωσιάζοντας με τον συνδυασμό κλασικού και μινιμαλιστικού σχεδιασμού, σύγχρονης τεχνολογίας και του θρυλικού κινητήρα boxer με ψύξη αέρα/λαδιού.

Η 28η διοργάνωση των βραβείων «Μοτοσικλέτα της Χρονιάς 2026» του περιοδικού MOTORRAD, ο σημαντικότερος θεσμός ψηφοφορίας αναγνωστών για μοτοσικλέτες και σκούτερ στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε στο Ludwigsburg στις 17 Μαρτίου 2026. 

 

