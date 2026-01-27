Skoda, SEAT, CUPRA και VW: Με ενιαίο μοντέλο διοίκησης

Το Brand Group Core (BGC) του Ομίλου Volkswagen, η οργανωτική μονάδα που περιλαμβάνει τις μάρκες Volkswagen Επιβατικά, Skoda, SEAT&CUPRA και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα,κάνει το επόμενο βήμα στην επιτυχημένη συνεργασία του. Από τον Ιανουάριο 2026, ένα ενιαίο μοντέλο διοίκησης θέτει τις βάσεις για έναν πιο αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό οργανισμό. Ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του BGC, το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο του Brand Group Core θα λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν το σύνολο των μαρκών του.

Γενικός στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, των δομών και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων. Η ενισχυμένη ιεράρχηση των αποφάσεων προς όφελος του Brand Group Core αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο συνολικής αποτελεσματικότητας. Στο μέλλον, οι λειτουργίες Παραγωγής, Τεχνικής Ανάπτυξης και Προμηθειών θα ενταχθούν υπό μία κοινή διαχειριστική ομπρέλα, με εποπτεία από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Brand Group Core.

Χαρακτηριστικά ο Thomas Schäfer, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen AG, διευθύνων σύμβουλος της μάρκας Volkswagen επιβατικά και επικεφαλής του Brand Group Core αναφέρει:“Το συνεργατικό μας μοντέλο διοίκησης αποτελεί το επόμενο βήμα στη συνεργασία μεταξύ των μαρκών. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Brand Group Core προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και σαφή καθοδήγηση, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα στο σύνολο του Ομίλου. Για τον λόγο αυτό, η έμφαση δίνεται στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης, καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Η νέα δομή διακυβέρνησης μειώνει κόστη και οργανωτικές δομές, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το συνολικό επίπεδο αποτελεσματικότητάς μας. Η αναδιοργάνωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Brand Group Core.”

Συνολικά, το νέο μοντέλο διοίκησης με τη σύσταση του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου του Brand Group Core θα εξορθολογίσει τα εκτελεστικά όργανα των μαρκών. Σε πρώτο στάδιο, ο συνολικός αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στις τέσσερις μάρκες που συγκροτούν το BGC θα μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο έως το καλοκαίρι του 2026. Μεσοπρόθεσμα, η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση θα απλοποιήσει περαιτέρω τις δομές διαχείρισης εντός του Brand Group Core.