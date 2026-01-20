Honda: Συνεργασία με Aston Martin Aramco Formula One Team

Το νέο σήμα “H”, με ανανεωμένο σχεδιασμό

Honda: Συνεργασία με Aston Martin Aramco Formula One Team
Η Honda πραγματοποίησε εκδήλωση στο Τόκιο της Ιαπωνίας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της με την Aston Martin Aramco Formula One Team ως προμηθευτής μονάδων ισχύος (Power Unit – PU). Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στο πλαίσιο εργοστασιακής συμφωνίας, με αφετηρία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula One της FIA*¹ για τη σεζόν 2026.Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μία ριζική αλλαγή κανονισμών στη Formula 1, τόσο σε επίπεδο πλαισίου όσο και μονάδων ισχύος. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες, η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία θα αυξηθεί περίπου στο τριπλάσιο, ενώ η χρήση προηγμένων βιώσιμων καυσίμων θα είναι υποχρεωτική για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Με άλλα λόγια, η Formula 1 εξελίσσεται σε έναν μηχανοκίνητο αθλητισμό νέας γενιάς, που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης και της απανθρακοποίησης. Παράλληλα, το σύστημα ανώτατου ορίου κόστους*² της Formula 1 απαιτεί από κάθε κατασκευαστή μονάδων ισχύος τη μέγιστη αποδοτικότητα ανάπτυξης, με περιορισμένους πόρους. Σε αυτή τη νέα εποχή, η Honda αντιμετωπίζει τη Formula 1 ως σύμβολο πρόκλησης και καινοτομίας, ενώ η Honda Racing Corporation (HRC), ο παγκόσμιος αγωνιστικός βραχίονας της εταιρείας, ανέπτυξε τη μονάδα ισχύος RA626H για τη σεζόν 2026. Με στόχο την κορυφή, η Honda θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις από κοινού με την Aston Martin Aramco Formula One Team.

Τα μονοθέσια που θα κινούνται με τη μονάδα ισχύος RA626H θα φέρουν το νέο σήμα “H”, με ανανεωμένο σχεδιασμό, το οποίο η Honda υιοθέτησε ως νέο σύμβολο της δραστηριότητας της στον κλάδο του αυτοκινήτου. Το σήμα αυτό εκφράζει τον μετασχηματισμό της Honda στον τομέα της αυτοκίνησης και θα χρησιμοποιείται τόσο στη Formula 1 όσο και σε οχήματα της μάρκας σε άλλες αγωνιστικές διοργανώσεις, όπως το IndyCar, το Super GT, το Super Formula Championship και το Super Taikyu Series.

HONDA
 |
ASTON MARTIN ARAMCO FORMULA ONE TEAM
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Follow us:

