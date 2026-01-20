KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα

Δυνατά όπλα της μάρκας η αξιοπιστ΄πια και οι προσιτές τιμές

KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα
KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα
Η KGM, μια εταιρεία με ιστορία που ξεκινά το 1954 και μετρά περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του αυτοκινήτου, έχει εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία στις κατηγορίες των SUV και των pick-up, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία, και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών. Με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, η μάρκα διαθέτει μια γκάμα μοντέλων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών — από αυτοκίνητα πόλης και compact SUV έως σκληροτράχηλα pick-up υψηλών απαιτήσεων. 

Ένα από τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της KGM είναι η διαθεσιμότητα τετρακίνητων εκδόσεων στα μοντέλα Tivoli, Korando και Musso Grand, όχι μόνο σε προσιτά επίπεδα τιμών, αλλά και με πλούσιο εξοπλισμό και αποδεδειγμένη αξιοπιστία. Η τετρακίνηση στα μοντέλα της KGM μεταφράζεται σε ουσιαστικό πλεονέκτημα για τον οδηγό, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο, αλλά και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, τόσο από την καθημερινή μετακίνηση έως τις αυξημένες απαιτήσεις φόρτωσης και πρόσφυσης.  

KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα

Το KGM Tivoli 4x4 αναδεικνύει τη φιλοσοφία αυτή, προσφέροντας τη δυνατότητα τετρακίνησης σε ένα compact B-SUV. Με τιμή που ξεκινάει μόλις από 20.400€, συνδυάζει δυναμικό στυλ με πρακτικότητα, ευέλικτες διαστάσεις για εύκολη μετακίνηση στην πόλη, άνετο εσωτερικό, προηγμένες τεχνολογίες και εξαιρετική σχέση τιμήςεξοπλισμού, κάνοντας κάθε διαδρομή ασφαλής και απολαυστική.  

KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα

Στο KGM Korando 4x4, η πρόταση επεκτείνεται στην κατηγορία των CSUV, με έμφαση στους χώρους, την άνεση και τον κορυφαίο εξοπλισμό. Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και η εντυπωσιακή ευελιξία του, διαμορφώνουν έναν ιδανικό συνδυασμό πρακτικότητας και άνεσης. Η τετρακίνηση προσθέτει επιπλέον σιγουριά και σταθερότητα σε κάθε διαδρομή, καθιστώντας το Korando ένα SUV που συνδυάζει δυναμισμό, άνεση και ασφάλεια. 

KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα

Στην κατηγορία των pick-up, το KGM Musso Grand 4x4 ξεχωρίζει για τη στιβαρή του κατασκευή και τον ισχυρό του κινητήρα, προσφέροντας σιγουριά και δυναμικές επιδόσεις ακόμα και υπό φορτίο. Με το σύστημα τετρακίνησης Part-4WD επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει πότε να ενεργοποιήσει το σύστημα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες εντός ή εκτός δρόμου. Έτσι, η ασφάλεια και αποδοτικότητα είναι ανώτερες σε σχέση με ένα σύστημα τετρακίνησης συνεχούς λειτουργίας. Παράλληλα, η εντυπωσιακή σχεδίαση και η εξαιρετική σχέση ποιότηταςτιμής αναδεικνύουν το Musso Grand σε μια ολοκληρωμένη επιλογή για επαγγελματίες και οδηγούς που αναζητούν ένα στιβαρό και αξιόπιστο pick-up. 

Η τετρακίνηση σε προσιτή τιμή, μαζί με την αξιοπιστία της KGM, τον πλούσιο εξοπλισμό και την κορυφαία τεχνολογία, τοποθετούν τη μάρκα σε μια ξεχωριστή θέση στην αγορά. Κάθε μοντέλο — από το compact Tivoli μέχρι το στιβαρό Musso Grand — προσφέρει ουσιαστική αξία, άνεση, σιγουριά και απολαυστική εμπειρία οδήγησης, χωρίς συμβιβασμούς.  

