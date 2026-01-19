Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025

Η Skoda Auto παρέδωσε το 2025 συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), οι παραδόσεις ανήλθαν σε 836.200 οχήματα (+9,9%), οδηγώντας για πρώτη φορά τη μάρκα στην τρίτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς. Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή πορεία διαδραμάτισε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, ενώ η αυξημένη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq ανέδειξε τη μάρκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Octavia, Kodiaq, Kamiq και Fabia στην κορυφή των πωλήσεων

Το Octavia διατηρεί τη θέση του ως το πιο εμπορικό μοντέλο της Skoda, με 190.300 παραδόσεις παγκοσμίως, ακολουθούμενο από τα Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) και Fabia (119.100).

Προοπτικές 2026: δύο νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

Το 2026 σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους θα παρουσιαστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover Epiq, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το επταθέσιο οικογενειακό SUV Peaq. Με τις δύο αυτές προσθήκες, η Skoda διπλασιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο, διευρύνοντας τις επιλογές ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας τες πιο προσιτές σε ευρύτερο κοινό.