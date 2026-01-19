Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025

Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 20:25 Λόρα: H συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε
19.01.26 , 20:24 Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο
19.01.26 , 20:01 Valentino: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο θρύλος της μόδας
19.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
19.01.26 , 19:40 Χρυσός και ασήμι: Νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές τους
19.01.26 , 19:05 ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι
19.01.26 , 19:03 Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
19.01.26 , 18:57 «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
19.01.26 , 18:44 Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025
19.01.26 , 18:29 Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση
19.01.26 , 18:07 Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
19.01.26 , 17:43 Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
19.01.26 , 17:38 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες
19.01.26 , 17:37 Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece
19.01.26 , 17:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda Auto παρέδωσε το 2025 συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), οι παραδόσεις ανήλθαν σε 836.200 οχήματα (+9,9%), οδηγώντας για πρώτη φορά τη μάρκα στην τρίτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς. Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή πορεία διαδραμάτισε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, ενώ η αυξημένη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq ανέδειξε τη μάρκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025

Octavia, Kodiaq, Kamiq και Fabia στην κορυφή των πωλήσεων 

Το Octavia διατηρεί τη θέση του ως το πιο εμπορικό μοντέλο της Skoda, με 190.300 παραδόσεις παγκοσμίως, ακολουθούμενο από τα Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) και Fabia (119.100). 

Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025

Προοπτικές 2026: δύο νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα 

Το 2026 σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους θα παρουσιαστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover Epiq, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το επταθέσιο οικογενειακό SUV Peaq. Με τις δύο αυτές προσθήκες, η Skoda διπλασιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο, διευρύνοντας τις επιλογές ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας τες πιο προσιτές σε ευρύτερο κοινό. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SKODA
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top