Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid 

Για να καταλαβετε την σημασία που έχει δώσει ο όμιλος VW στην κατασκευή του νέου CUPΡΑ Terramar αρκεί να σας πούμε ότι η παραγωγή του ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Audi στο Γκιόρ της Ουγγαρίας. Με περισσότερους από 12.000 υπαλλήλους και με ετήσια παραγωγή 170,000 αυτοκινήτων και 1.600.000 κινητήρων, το Γκιόρ αποτελεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο κινητήρων στον κόσμο. Η παραγωγή του ολοκαίνουργιου CUPRA Terramar στις εγκαταστάσεις του εργοστασιού, προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως είναι η βελτιστοποίηση διαδικασιών που δίνει πιο γρήγορο χρόνο κατασκευής αλλά και υψηλή ποιότητα κατασκευής.



Πριν ακτινογραφήσουμε το νέο CUPRA Terrramar ας σταθούμε σε αυτό που ανέφερε ο σχεδιαστής του Design Director Jorge Diez ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για εμάς η σχεδίαση ακολουθεί τα συναισθήματα. Στην CUPRA είμασταν πάντα δεσμευμένοι να εμπνεύσουμε τον κόσμο από τη Βαρκελώνη. Με αυτό το μοντέλο όμως, που εμπεριέχει στο όνομά του τις λέξεις terra (γη) και mar (θάλασσα), πήγαμε ένα βήμα παρακάτω.»



Η σχεδίαση του προκαλεί την... ζήλια ή τον θαυμασμό άλλων οδηγών καθώς μπροστά το CUPRA Terramar προδίδει τον δυναμικό χαρακτήρα του με το σχήμα του ρύγχους καραχαρία. Το ξεχωριστό λογότυπο CUPRA πλαισιώνεται από δύο γραμμές οι οποίες προσθέτουν φινέτσα και δυναμισμό στις επιφάνειες του μεγάλου σε μήκος καπό, τονίζοντας την ίδια στιγμή τις αναλογίες του μοντέλου.

Το νέο μοντέλο της CUPRA διαθέτει τη νέα υπογραφή της μάρκας με τα τρία χαρακτηριστικά τρίγωνα. Τα φωτιστικά σώματα CUPRA Matrix LED Ultra με την τεχνολογία High-Definition σε προδιαθέτουν απλά και μόνο που τα βλέπεις ότι το Terramar είναι όχημα υψηλών προδιαγραφών.

Το προφίλ του Terramar ξεχωρίζει από τους φουσκωμένους θόλους με τους μεγάλους τροχούς από 18 έως και 20 ίντσες. Στο πίσω μέρος του CUPRA Terramar, οι φαρδιές αναλογίες χαρίζουν στο SUV μια ισχυρή παρουσία, με το ενσωματωμένο και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA να είναι τοποθετημένο κεντρικά ανάμεσα στα εννιαία πίσω φώτα μαζί με την φωτιζόμενη επιγραφή Terramar.

Η ύπαρξη τεράστιων διαχυτών πιο χαμηλά σε προιδεάζει για τις δυνατότητες του αυτοκινήτου στον δρόμο. Το CUPRA Terramar να έχει μήκος 4,52 μ., πλάτος 1,86 μ. και ύψος 1,58 μ., με to μεταξόνιο να φτάνει τα 2.681 χλστ. Μεταξόνιο: 2.681 mm



Περνώντας στο εσωτερικό εντυπωσιαστήκαμε από την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής αλλά και την πρωτοποριακή σχεδίαση.με τις διακριτικές χαλκοκόκκινες λεπτομέρειες να υπογραμμίζουν την ταυτότητα της CUPRA. Στέκεσαι στο οδηγοκεντρικό cockpit, με την υψηλή ποιότητα κατασευής και την σπορ κλίση της αιωρούμενη κονσόλας να εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την εργονομία κκαι την πρακτικότητα. Η ψηφιοποιημένη τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του οδηγού.

Η νέας σχεδίασης και βελτιωμένη διεπαφή ανθρώπου και μηχανής (HMI) ενσωματώνεται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών ο οποίος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι . Διαθλετει πλήθος παραμετροποιήσεων με τον χειρισμό να γίνεται από τα μπουρόν στο πολυλειτουργικό θερμαινόμενο τιμόνι.

Στο κέντρο του ταμπλό υτπάρχει η κεντρική οθόνη με το σύστημα infotainment 12.9 ιντσών, με ένα slider αφής με ρετρό φωτισμό. Η εμπειρία αναβαθμίζεται με το Head-up Display που προβάλλει πληροφορίες στο παρμπρίζ απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Η CUPRA συνεχίζει τη συνεργασία της με τους ειδικούς ήχους της Sennheiser Mobility, ενσωματώνοντας ένα υψηλής πιστότητας ηχοσύστημα 12 ηχείων που βυθίζει τον ακροατή στην πεντακάθαρη εμπειρία ήχου που φέρει την υπογραφή της Sennheiser.



Η σουίτα τεχνολογιών ασφάλειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 7 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό, προσαρμοζόμενες ζώνες ασφαλείας, Speed Limiter, Lane Assist, Traffic Sign Recognition, Automatic Safety Braking Assistant (Front Assist), Turn & Dodge Assist και Attention & Drowsiness Assist (μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης του οδηγού με κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη).

Η ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων βοήθησε το CUPRA Terramar να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες του Euro NCAP: Προστασία ενηλίκων 89%, προστασία παιδιών 87% και προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου 82%. Το τελευταίο σκέλος της αξιολόγησης του Euro NCAP αφορά τα συστήματα ασφαλείας, όπου σε αυτή την κατηγορία το CUPRA Terramar απέσπασε 76%.

Το CUPRA Terramar περιλαμβάνει προαιρετικά ένα προηγμένο σύστημα προστασίας επιβατών με την ονομασία “Pre-Crash” Occupant Protection System, το οποίο μπορεί να αντιδράσει προετοιμάζοντας το αυτοκίνητο για μια πιθανή σύγκρουση με βάση τη δυναμική του, αλλά και τις πληροφορίες που παρέχουν τα εμπρός και πίσω ραντάρ.Ακολουθεί επίσης τις αρχές της βιωσιμότητας με τα πανέμορφα καθίσματα μπάκετ τα οποία έχουν επενδυθεί με δέρμα προερχόμενο από φυτική επεξεργασία.Στα συν είναι και η πανοραμική ανοιγόμενη ηλεκτρική ηλιοροφή με το υφασμάτινο αλεξήλιο.



Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι καθώς μοιράζεται την ίδια πλατφόρμα MQB Evo του VW Group με το Formentor καθώς έχουν το ίδιο μεταξόνιο αλλά είναι μόλις 6 εκατοστά μικρότερο. Οι πίσω επιβάτες μάλιστα έχουν στην διοάθεση τους διαιρούμενα και συρόμενα καθίσματα σε μια διαδρομή 15 εκατοστών, λειτουργία η οποία προσδίδει πρακτικότητα στο εσωτερικό. Όσον αφορά τπον χώρο αποσκευών έχει διαθέσιμα μόλις 400 λίτρα καθώς η μπαταρία του pluq-in υβριδικού συστήματος, βρίσκεται στο πάτωμα του πορτμπαγκάζ.



Τα καλά νέα συνεχίζονται στην «καρδιά» του CUPRA Terramar συναντάμε τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TSI με απόδοση 177 ίππους στις 5.500-6.000 σ.α.λ. και 250 Nm ροπής, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων και ροπής 330 Nm. Ενεργοποιείται με το πάτημα του στρογγυλού μπουτόν που βρίσκεται πάνω στο τιμόνι.

Το ηλεκτρικό μοτέρ βρίσκεται ενσωματωμένο στο 6άρι DSG DQ400e evo κιβώτιο τριπλού συμπλέκτη. Η απόθηκευση της ενέργειας γίνεται σε μία μεγάλη μπαταρία που προσφέρει χωρητικότητα 25,7 kWh και ωφέλιμη 19,7 kWh. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 272 ίπποι και 400 Nm ροπής από τις 800 έως τις 4.750 σ.α.λ.

Στην πράξη με συνετή οδήγηση το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid έχει την δυνατότητα να διανύσει αμιγώς ηλεκτρικά περισσότερα από 100 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Όσο για την φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να γίνει γρήγορα σε παροχή με ισχύ έως και 50kW (DC) ενώ βρίσκεστε στον δρόμο, ή στο σπίτι χρησιμοποιώντας ένα wallbox 11kW.

Η δυνατότητα φόρτισης και από ταχυφορτιστή με ισχύ έως 50 kW, το κάνει να ξεχωρίζει καθώς είναι έτσι ένα από τα λίγα μοντέλα της κατηγορίας που έχουν αυτή τη δυνατότητα



Στην διάθεση μας είχαμε προγράμματα οδήγησης τα: Comfort, Performance και Individual Η λειτουργία Eco επιλέγεται μέσω της διαμόρφωσης των παραμέτρων στο πρόγραμμα οδήγησης Individual. Στο μενού εντοπίζεται και η ρύθμιση ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση σε 3 επίπεδα: χαμηλή, υψηλή και αυτόματη.

Πατώντας το δεξί πεντάλ η ισχύς των 272 ίππων ολοκληρώνει την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 215 χλμ./ώρα.

Επιπλέον έχεις την δυνατότητα αλλαγής χειροκίνητα των σχέσεων με τα paddles από το τιμόνι. Ο θόρυβος από το μηχανικό σύυνολο ήταν υπέροχος και μας παρέπεμψε σε γρήγορα αυτοκίνητα του παρελθόντος .

Στο επιλογή Hybrid mode το ηλεκτρικό σύστημα αναλαμβάνει να ξεκινήσει το όχημα και όταν πατήσεις πιο βαθιά το γκάζι , τότε μπαίνει στην εξίσωση και ο βενζινοκινητήρας. Σε αυτή την επιλογή πετυχάινεις μέση κατανάλωση 5,5 – 7 λίτρα ./100 χλμ. Εκπομπές CO2: 11 γρμ./χλμ.

Το στάνταρ προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης χαρίζει κορυφαία αίσθηση και ελέγχει την ποσότητα της υποβοήθησης ανάλογα με την ταχύτητα, ώστε να μεγιστοποιεί την ευελιξία και να παρέχει στον οδηγό πλήρη έλεγχο.

Με στάνταρ την sport aνάρτηση με τους πολλαπλούς συνδέσμους πίσω αλλά και την τεχνολογία με το προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου πλαισίου (Dynamic Chassis Control), με αμορτισέρ διπλών βαλβίδων, το CUPRA Terramar εμφανίζεται «σφιχτό» στον δρόμο. Σε αυτό συνηγορούν βέβαιa το βάρος της μπαταρίας, του ηλεκτρικού μοτέρ αλλά και τα χαμηλού προφίλ ελαστικά.

Οι κλίσεις στις στροφές με αυτήν την διάταξη είναι μειωμένες παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Να σημειώσουμε ότι η ηλεκτρονική απόσβεση της ανεξάρτητης ανάρτησης σε όλους τροχούς έχει 15 ρυθμίσεις.



Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος σου επιτρέπει να βγεις και σε εκτός δρομου διαδρομές σε ομαλούς χωματόδρομους καθώς οι πιο απότομες επιφάνειες μπορούν να σου στοιχίσουν την απώλεια των ελασστικών χαμηλού προφίλ. Το CUPRA Terramar είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτρικό ενισχυτή πέδησης (brake booster) για να παρέχει ταχύτερη απόκριση αλλά και τη δυνατότητα ανάκτησης της ενέργειας κατά το φρενάρισμα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας πέδησης (ειδικά για τις plug-in υβριδικές εκδόσεις του CUPRA Terramar.

Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης πέδησης και παράλληλα η προσφορά υψηλότερων επιπέδων ενεργητικής ασφάλειας. Ο ηλεκτρικός ενισχυτής πέδησης έχει προσαρμοστεί ειδικά για τα μοντέλα CUPRA.Οι εξαπίστονες δαγκάνες συνδυάζονται με μεγαλύτερα διάτρητα δισκόφρενα (375x36mm) σε σχέση με τις στάνταρ επιλογές (340x36mm), προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοση των φρένων.



Σε τελική ανάλυση το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid εέιναι ένα εκρηκτικό σε εμφάνιση SUV, με πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας ,με πολλά premium στοιχεία και plug-in τεχνολογία που προσφέρει επιδόσεις οικονομία καυσίμου αλλά και δυνατότητα εώς και 100 χιλιόμετρων αμιγούς ηλκετρικής οδήγησης. Μπορεί να μπαίνει καθημερινά στον δακτύλιο.και κοστίζει 50.990 ευρώ. Έχει εγγύηση 4 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8ετή για το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ :ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ