Ford Raptor T1+: Κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rall

H τεχνολογία που μεταφέρεται στα αυτοκίνητα παραγωγής

Ford Raptor T1+: Κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rall
Το Dakar Rally αποτελεί την κορωνίδα των αγώνων rally-raid σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες και κατά παράδοση πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα απαιτητικές και σκληροτράχηλες διαδρομές συνολικού μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων – από πανύψηλους αμμόλοφους έως βραχώδη μονοπάτια και ατέλειωτες επιφάνειες ερήμου. Απαιτεί ταχύτητα, στρατηγική, αλλά και ανθεκτικότητα, ωθώντας τα πληρώματα στα σωματικά και ψυχικά τους όρια καθώς πλοηγούνται σε απρόβλεπτες διαδρομές κάτω από αντίξοες συνθήκες. Για τα ίδια τα οχήματα, το Dakar Rally είναι μια πολύ σκληρή δοκιμασία, καθώς κάθε επιμέρους εξάρτημα πρέπει όχι μόνο να αποδίδει σωστά αλλά και να αντέχει σε ακραίες συνθήκες.

Αποτελώντας κάτι περισσότερο από μια απλή δοκιμασία αντοχής ανθρώπων και μηχανών, η 48η εκδοχή του θρυλικού αγώνα αποτέλεσε για μία ακόμα φορά ένα εξαντλητικό πεδίο, με την Ford Racing να ολοκληρώνει με επιτυχία τον φετινό μαραθώνιο των σχεδόν 8.000 km που ολοκληρώθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά στη Σαουδική Αραβία συμμετέχοντας με τέσσερα εργοστασιακά πληρώματα και ισάριθμα Ford Raptor T1+.

Επιβεβαιώνοντας πειστικά τη δυναμική και τις ικανότητες του αγωνιστικού pick-up της στο πιο απρόβλεπτο αγωνιστικό τερέν στον κόσμο, η Ford Racing κατέκτησε την δεύτερη και τρίτη θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα με πληρώματα τους Nani Roma/Alex Nano και Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist. Η επιτυχία της Ford Racing ολοκληρώθηκε με την πέμπτη θέση που κατέκτησαν με ένα ακόμα Ford Raptor T1+ οι Carlos Sainz Sr/Lucas Cruz.

Το Ford Raptor T1+ απέδειξε για μία ακόμα φορά την αξιοπιστία, την αντοχή και τις κορυφαίες ικανότητές του, συνδυάζοντας τις δυνατότητες του ατμοσφαιρικού 5.0 V8 κινητήρα Coyote Darkhorse, της προηγμένης ανάρτησης FOX και του στιβαρού πλαισίου.Η συμμετοχή και οι υψηλές επιδόσεις στο φετινό Dakar Rally αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα της Ford Racing που στόχο έχει την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των εμπειριών και γνώσεων που αποκτούνται στους αγώνες και των τεχνολογιών που μεταφέρονται μέσω αυτών στα μοντέλα παραγωγής της αμερικανικής εταιρείας – όπως το Ford Ranger Raptor.

Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD RAPTOR T1+
 |
DAKAR RALLY 2026
 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
