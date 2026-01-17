BMW Motorrad: Δείτε πόσες μοτοσικλέτες πούλησε το 2025

Τα μοντέλα που έπιασαν κορυφή στις πωλήσεις

STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 18.01.26, 14:07
BMW Motorrad: Δείτε πόσες μοτοσικλέτες πούλησε το 2025
Η BMW Motorrad κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό αποτέλεσμα το 2025, παραδίδοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά περισσότερες από 200.000 μοτοσικλέτες σε πελάτες – φτάνοντας συνολικά τις 202.563 μονάδες παγκοσμίως. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή απήχηση της γκάμας μοντέλων και τη λειτουργική δυναμική της BMW Motorrad.

Παρά τις προκλήσεις της αγοράς — με πιέσεις στην κατηγορία άνω των 500 cc, ασταθείς συνθήκες, έντονο ανταγωνισμό τιμών, κανονιστικούς περιορισμούς και νέους τελωνειακούς κανόνες — η BMW Motorrad κατέγραψε σταθερές πωλήσεις. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι αρκετές αγορές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς, η Μαλαισία και οι Κάτω Χώρες, σημείωσαν ιστορικό υψηλό.Τον Δεκέμβριο, παραδόθηκαν συνολικά 15.109 μοτοσικλέτες — ο τρίτος καλύτερος Δεκέμβριος στην ιστορία της BMW Motorrad και ένα εντυπωσιακό κλείσιμο για τη χρονιά.

Τα μοντέλα με τις υψηλότερες πωλήσεις ήταν και πάλι οι εμβληματικές BMW R 1300 GS Adventure (33.570 μονάδες) και BMW R 1300 GS (32.555) με κινητήρα boxer, ενώ η κατηγορία των τετρακύλινδρων εκπροσωπήθηκε από την BMW S 1000 RR (11.643), στην τρίτη θέση.

BMW
BMW MOTORRAD.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
Back to Top