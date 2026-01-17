smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025

Διακρίθηκε με το βραβείο Euro NCAP «Best in Class»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 13:53 Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
17.01.26 , 13:37 Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;
17.01.26 , 13:06 «Τελειώνει» από τον Άρη κορυφαίο όνομα
17.01.26 , 12:52 Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
17.01.26 , 12:48 Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
17.01.26 , 12:45 Αλ Καπόνε: Ο «βασιλιάς» των γκάγκστερ και το μαρτυρικό τέλος από σύφιλη
17.01.26 , 11:52 smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
17.01.26 , 11:49 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
17.01.26 , 11:38 Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης
17.01.26 , 11:19 Κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»
17.01.26 , 10:48 Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
17.01.26 , 10:36 Γερμανού: Η εξομολόγηση για τον πατέρα της και τους πρώην συντρόφους της
17.01.26 , 10:14 Μασσαλία: Βαν παρέσυρε μαθητές σε σχολική εκδρομή – 11 τραυματίες
17.01.26 , 09:47 Καιρός: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία – Πού θα χιονίσει;
17.01.26 , 09:37 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #5  διακρίθηκε με το βραβείο Euro NCAP «Best in Class» ως το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025. Το νεότερο μοντέλο της smart απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα μεγάλα SUV που δοκιμάστηκαν το 2025. 

smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025

Το smart #5 αρίστευσε σε αυτήν την απαιτητική διαδικασία, σημειώνοντας 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Κανένα άλλο μοντέλο, σε οποιαδήποτε κατηγορία οχημάτων, δεν πέτυχε υψηλότερη βαθμολογία στους τομείς της προστασίας Παιδιών και των Συστημάτων Υποβοήθησης Ασφαλείας. 

smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
Ολοκληρωμένη προστασία για όλη την οικογένεια 

Η δέσμευση της smart στην ασφάλεια ως βασικό της πυλώνα αποτυπώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή του #5.  Στηρίζεται σε μία εξαιρετικά ανθεκτική δομή παθητικής ασφάλειας: ένα υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής σε ποσοστό 82%, το οποίο δημιουργεί ένα άκαμπτο κλωβό ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες.Σχεδιασμένη με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες μίας οικογένειας, η καμπίνα του #5 μπορεί να φιλοξενήσει έως τρία παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα, καθώς και ένα επιπλέον σημείο αγκύρωσης ISOFIX στο κάθισμα του συνοδηγού.

smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025

Οι ευδιάκριτες σημάνσεις και η ευρεία συμβατότητα με παιδικά συστήματα συγκράτησης για ηλικίες 0–10 ετών καθιστούν την εγκατάσταση ασφαλή και εύκολη. Η πρώτη εμφάνιση του συστήματος Ανίχνευσης Παρουσίας Παιδιού (Child Presence Detection – CPD), που χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων για την ανίχνευση ακόμη και ελάχιστης κίνησης, ειδοποιεί τον οδηγό ή ενεργοποιεί αντίμετρα εάν ένα παιδί ή κατοικίδιο παραμείνει μέσα στο όχημα, προστατεύοντας το από τον κίνδυνο θερμοπληξίας. 
smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025

Έξυπνα συστήματα που προβλέπουν τον κίνδυνο στη διαδρομή 

Το smart #5 ενσαρκώνει τη δέσμευση της μάρκας στη φιλοσοφία «Mindful Technology», δηλαδή στην καινοτομία που έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον κίνδυνο πριν ακόμη συμβούν τα ατυχήματα. Το σύστημα Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (smart Autonomous Emergency Braking), το οποίο υποστηρίζεται από κάμερες υψηλής ανάλυσης και ραντάρ, έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε ποικίλες κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες. Σε συνδυασμό με το Emergency Lane Keep Assist, το Driver Monitoring και το σύστημα καμερών 360 μοιρών, τα προηγμένα ενεργά συστήματα ασφαλείας του smart #5 προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. 

smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
Εκτεταμένες δοκιμές διασφαλίζουν την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες  

Για την επιβεβαίωση της κορυφαίας του ασφάλειας, το #5 υποβλήθηκε σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών που περιλάμβανε περισσότερα από 110 οχήματα δοκιμών σύγκρουσης, 130 εξειδικευμένα πειράματα ασφαλείας και εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των Euro NCAP, C-NCAP και C-IASI.   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SMART
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 |
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ SUV ΤΟΥ 2025
 |
EURO NCAP «BEST IN CLASS»
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top