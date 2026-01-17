smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #5 διακρίθηκε με το βραβείο Euro NCAP «Best in Class» ως το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025. Το νεότερο μοντέλο της smart απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα μεγάλα SUV που δοκιμάστηκαν το 2025.

Το smart #5 αρίστευσε σε αυτήν την απαιτητική διαδικασία, σημειώνοντας 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Κανένα άλλο μοντέλο, σε οποιαδήποτε κατηγορία οχημάτων, δεν πέτυχε υψηλότερη βαθμολογία στους τομείς της προστασίας Παιδιών και των Συστημάτων Υποβοήθησης Ασφαλείας.



Ολοκληρωμένη προστασία για όλη την οικογένεια

Η δέσμευση της smart στην ασφάλεια ως βασικό της πυλώνα αποτυπώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή του #5. Στηρίζεται σε μία εξαιρετικά ανθεκτική δομή παθητικής ασφάλειας: ένα υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής σε ποσοστό 82%, το οποίο δημιουργεί ένα άκαμπτο κλωβό ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες.Σχεδιασμένη με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες μίας οικογένειας, η καμπίνα του #5 μπορεί να φιλοξενήσει έως τρία παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα, καθώς και ένα επιπλέον σημείο αγκύρωσης ISOFIX στο κάθισμα του συνοδηγού.

Οι ευδιάκριτες σημάνσεις και η ευρεία συμβατότητα με παιδικά συστήματα συγκράτησης για ηλικίες 0–10 ετών καθιστούν την εγκατάσταση ασφαλή και εύκολη. Η πρώτη εμφάνιση του συστήματος Ανίχνευσης Παρουσίας Παιδιού (Child Presence Detection – CPD), που χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων για την ανίχνευση ακόμη και ελάχιστης κίνησης, ειδοποιεί τον οδηγό ή ενεργοποιεί αντίμετρα εάν ένα παιδί ή κατοικίδιο παραμείνει μέσα στο όχημα, προστατεύοντας το από τον κίνδυνο θερμοπληξίας.



Έξυπνα συστήματα που προβλέπουν τον κίνδυνο στη διαδρομή

Το smart #5 ενσαρκώνει τη δέσμευση της μάρκας στη φιλοσοφία «Mindful Technology», δηλαδή στην καινοτομία που έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον κίνδυνο πριν ακόμη συμβούν τα ατυχήματα. Το σύστημα Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (smart Autonomous Emergency Braking), το οποίο υποστηρίζεται από κάμερες υψηλής ανάλυσης και ραντάρ, έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε ποικίλες κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες. Σε συνδυασμό με το Emergency Lane Keep Assist, το Driver Monitoring και το σύστημα καμερών 360 μοιρών, τα προηγμένα ενεργά συστήματα ασφαλείας του smart #5 προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.



Εκτεταμένες δοκιμές διασφαλίζουν την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες

Για την επιβεβαίωση της κορυφαίας του ασφάλειας, το #5 υποβλήθηκε σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών που περιλάμβανε περισσότερα από 110 οχήματα δοκιμών σύγκρουσης, 130 εξειδικευμένα πειράματα ασφαλείας και εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των Euro NCAP, C-NCAP και C-IASI.