Renault: Βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026

Το Women’s Worldwide Car of the Year (Αυτοκίνητο της Χρονιάς από Γυναικεία Επιτροπή) ανακοίνωσε τους νικητές κάθε κατηγορίας για το 2026, έπειτα από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή κριτική επιτροπή του θεσμού. Την επιτροπή αποτελούν 84 γυναίκες δημοσιογράφοι αυτοκινήτου, από 54 χώρες.H Renault βραβεύτηκε από τη διεθνή κριτική επιτροπή του θεσμού, ως η μάρκα που ξεχώρισε για τις τεχνολογίες της, τόσο αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και συνολικά από τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του θεσμού, η Renault έχει αναπτύξει ηλεκτρικές πλατφόρμες όπως οι AmpR Small και AmpR Medium, οι οποίες μειώνουν το βάρος και αυξάνουν τον χώρο και την αποδοτικότητα σε σύγκριση με αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μάρκα ξεχωρίζει για την πρακτική και φιλική προς τον χρήστη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής τεχνολογίας, του λογισμικού και των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχύοντας τη χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, έχει καταφέρει να εκδημοκρατίσει προηγμένη τεχνολογία που προέρχεται από τη Formula 1.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχίας και της εμπορικής απήχησης που έχει η τεχνολογία Renault E-Tech, στα full hybrid, plug-in hybrid, αλλά και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας. Αυτά προσφέρουν βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας (electric) και εξαιρετικά χαμηλές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και ρύπων (full hybrid / plug-in hybrid), έως και 40% χαμηλότερες σε σχέση με ένα αντίστοιχο θερμικό σύνολο, ενώ εξασφαλίζουν έως και 80% δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, μέσα στην πόλη.

Κορυφαία δείγματα των τεχνολογιών αυτών, το νέο Renault 5 E-Tech Electric, και το ολοκαίνουριο Renault Clio E-Tech full hybrid, που έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση (3,9 λτ./100λχμμ.) και τους χαμηλότερους ρύπους (89 γρ./χλμ.) από όλα τα υβριδικά μοντέλα της Renault.