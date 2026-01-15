AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Δείτε το πρόγραμμα που σας διευκολύνει στην αγορά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 18:38 Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
15.01.26 , 18:05 Nissan LEAF: Το αυτοκίνητο που λατρεύουν και οι γυναίκες
15.01.26 , 18:03 Τραγωδία στο Περθ: Έλληνας κινδυνεύει να μην περπατήσει μετά από ατύχημα
15.01.26 , 17:45 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έλεγαν λόγια αγάπης και νόμιζα ότι έπαιζαν θέατρο»
15.01.26 , 17:31 Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η συμφωνία με τη Hellenic Train για νέα τρένα
15.01.26 , 17:30 OMODA - JAECOO: Το OMODA 9 SHS-P στη Βουδαπέστη
15.01.26 , 17:05 Πρόγραμμα αγοράς νέου αυτοκινήτου με κρατική επιδότηση
15.01.26 , 16:43 Παρί Σεν Ζερμέν: Αυτό είναι το συμβόλαιο του Ντεμπελέ
15.01.26 , 16:31 Ο Ασλανίδης νέος προσωρινός Πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών
15.01.26 , 16:31 AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
15.01.26 , 16:17 Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!
15.01.26 , 16:03 Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα
15.01.26 , 16:03 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
15.01.26 , 15:57 Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα
15.01.26 , 15:52 Toυρνάς και Τσακνής στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η GAC AION με την άφιξη της νέας χρονιάς, μπαίνει δυναμικά στην ελληνική αγορά με νέες, ευέλικτες επιλογές που ενισχύουν την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων οδηγών. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται το AION V, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV με αυτονομία έως 510 km, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό σχεδιασμό, την κορυφαία άνεση, την εντυπωσιακή ευρυχωρία και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό,Παράλληλα, η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τη μπαταρία υψηλής τάσης υπογραμμίζει τη δέσμευση της AION στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια σιγουριά του πελάτη. 

AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε  

Με το πρόγραμμα Level Up!, το AION V κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και πιο συγκεκριμένα: 

e-bonus 1.000 € από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη. Κάρτα φόρτισης αξίας 300 €, με την οποία ο νέος κάτοχος μπορεί να καλύψει τα πρώτα χιλιόμετρα, καθιστώντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο άνετη. 

Προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και από 399 € / μήνα, μέσω της Inchcape Financing, που κάνει τη χρηματοδότηση του αυτοκινήτου πιο προσιτή σε σχέση με τα τυπικά επιτόκια αγοράς. 

AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε  

Ευέλικτο πρόγραμμα Leasing με μηνιαίο μίσθωμα από 347 € / μήνα (χωρίς ΦΠΑ) για μία ξέγνοιαστη εμπειρία οδήγησης χωρίς δεσμεύσεις. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900€1 καθιστώντας την εμπειρία απόκτησης πιο ελκυστική και πιο προσιτή από ποτέ. Η εμπειρία AION ξεκινά και ολοκληρώνεται στο νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα GAC AION στην οδό Νεαπόλεως 1, Μαρούσι όπου μπορείτε να κλείσετε και test drive.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AIOΝ
 |
AIOΝ V
 |
ΤΙΜΗ
 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top