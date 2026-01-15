Mercedes CLA ηλεκτρική: Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA πέτυχε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις πρόσφατες δοκιμές του Euro NCAP και χάρη στις εξαιρετικές επιμέρους επιδόσεις της κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα όλων των κατασκευαστών που αξιολογήθηκαν από τον Οργανισμό Ασφάλειας το 2025.

Και στους τέσσερις τομείς ασφάλειας που εξετάζονται, η ηλεκτρική CLA σημείωσε κορυφαίες επιδόσεις: στην προστασία ενηλίκων και παιδιών επιβατών, στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική CLA δεν ηγείται μόνο της κατηγορίας «Small Family Cars», αλλά καταλαμβάνει και την κορυφαία θέση συνολικά σε όλες τις κατηγορίες για το 2025. Ακολουθεί τα βήματα της Mercedes-Benz E-Class, την οποία το Euro NCAP ανέδειξε «Best Performer» το 2024. Το Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) είναι ένας Οργανισμός που απαρτίζεται από ευρωπαϊκά υπουργεία Μεταφορών, αυτοκινητιστικούς συλλόγους και ασφαλιστικούς οργανισμούς και πραγματοποιεί δοκιμές πρόσκρουσης και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις ασφάλειας. Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική CLA αναπτύχθηκε εξαρχής με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας.

Ο στόχος είναι σαφής: η Mercedes-Benz επιδιώκει να προσφέρει το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Τα νέα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, μπορούν να αποτρέψουν πολλά ατυχήματα. Σε περίπτωση που ένα ατύχημα συμβεί, οι ζώνες παραμόρφωσης, ο άκαμπτος θάλαμος επιβατών και τα συστήματα συγκράτησης έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε η πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.