Honda: Αυτό είναι το νέο σήμα “H”

Η Honda ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός νέου σήματος “H”, με ανανεωμένο σχεδιασμό, το οποίο θα αποτελεί το διακριτικό σύμβολο των αυτοκινήτων της, στο πλαίσιο της μελλοντικής του εφαρμογής τόσο στα ηλεκτρικά (EV) όσο και στα υβριδικά (HEV) μοντέλα.

Η εφαρμογή του νέου σήματος θα ξεκινήσει από τα οχήματα νέας γενιάς που θα παρουσιαστούν από το 2027 και μετά. Παράλληλα, θα υιοθετηθεί σταδιακά και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως τα σημεία πώλησης, οι επικοινωνιακές ενέργειες και οι δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού.



Με έμφαση στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα και τις έξυπνες τεχνολογίες, το νέο σήμα “H” αποτυπώνει τη στρατηγική προσέγγιση της Honda στη μεταβατική περίοδο που διανύει σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο να συνεχίσει να προσφέρει νέα αξία στους πελάτες της παγκοσμίως.

Το σήμα “H” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1963 και έχει εξελιχθεί σχεδιαστικά αρκετές φορές μέσα στα χρόνια. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του παρουσιάστηκε με αφορμή την έλευση των ηλεκτρικών οχημάτων νέας γενιάς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Honda 0 Series. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε δύο ανοιχτά χέρια και συμβολίζει τη δέσμευση της Honda να διευρύνει τις δυνατότητες της κινητικότητας και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.