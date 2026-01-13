Audi: Στηρίζει τον κορυφαίο Έλληνα σκιέρ Αλέξανδρο Γκιννή

Η Audi, με σταθερή παρουσία και μακρά παράδοση στη στήριξη των χειμερινών αθλημάτων διεθνώς, συνεχίζει για τρίτη συνεχή χρονιά να βρίσκεται στο πλευρό του Αλέξανδρου Γκιννή (AJ Ginnis), του κορυφαίου Έλληνα σκιέρ και πρώτου αθλητή της χώρας μας που κατέκτησε μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι. Η συνεργασία υλοποιείται στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Kosmocar, αποκλειστικού εισαγωγέα της Audi.

Η διαχρονική σχέση της Audi με το αλπικό σκι πηγάζει από τις ίδιες αξίες που καθορίζουν την ταυτότητα της μάρκας: απόλυτος έλεγχος, τεχνολογική ακρίβεια και κορυφαία απόδοση στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Σε ένα άθλημα όπου η πρόσφυση, η ισορροπία και η αυτοπεποίθηση κάνουν τη διαφορά, το σκι αποτελεί το φυσικό περιβάλλον για τη φιλοσοφία quattro, αλλά και για τη συνολική προσέγγιση της Audi στην υψηλή μηχανολογία. Το βουνό, το χιόνι και τα όρια της ανθρώπινης και τεχνικής αντοχής συνθέτουν ένα αυθεντικό πεδίο έκφρασης για μια μάρκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την υπεροχή κάτω από πίεση.

Ο Αλέξανδρος Γκιννής, γεννημένος στην Αθήνα και με αγωνιστική πορεία τόσο στις ελληνικές πίστες όσο και σε εκείνες της Αυστρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζει να γράφει ιστορία για τη χώρα μας. Το 2023 σημείωσε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική χιονοδρομία, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι στην τεχνική κατάβαση, μια διάκριση που ανέδειξε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Για τη νέα αγωνιστική χρονιά, ο Αλέξανδρος Γκιννής έχει θέσει ως βασικό στόχο τη διάκριση τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι όσο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο στην Ιταλία, στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Σε δήλωσή του, ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi στην Ελλάδα, ανέφερε: «Ο Αλέξανδρος Γκιννής εκφράζει με απόλυτη αυθεντικότητα τις αξίες της Audi: το πάθος για την αριστεία, την επιμονή και τη συνεχή εξέλιξη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στεκόμαστε στο πλευρό του, στηρίζοντας την προσπάθειά του να αγωνιστεί και να διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου σκι.»

Η Audi αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης των χειμερινών αθλημάτων παγκοσμίως. Από το 2002 είναι επίσημος συνεργάτης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι (FIS) και επίσημοςχορηγός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αλπικού Σκι, ενώ παράλληλα υποστηρίζει εθνικές ομάδες σκι σε κορυφαίες χώρες του αθλήματος.