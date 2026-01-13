Genesis Motors: Νέες εγκαταστάσεις, νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα

Ένα εντυπωσιακό περιβάλλον που συνδυάζει τεχνολογία και premium εξυπηρέτηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 14:54 Θοδωρής Μαραντίνης: Όσα είπε για το τέλος του γκρουπ του, των Onirama!
13.01.26 , 14:48 Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan
13.01.26 , 14:44 Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
13.01.26 , 14:44 Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe
13.01.26 , 14:32 Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν
13.01.26 , 14:11 Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece
13.01.26 , 13:57 Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
13.01.26 , 13:42 Cash or Trash: Σπάνιο όργανο από τη φιλαρμονική στο δωμάτιο δημοπρασίας!
13.01.26 , 13:25 Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές - Αναλυτικά η λίστα
13.01.26 , 13:22 «Ο Hammy είναι ο γιος μας»: Έσωσαν γουρουνάκι και το πήραν σπίτι τους
13.01.26 , 13:12 Μάνος Ιωάννου: Το πάρτι - υπερπαραγωγή με καλεσμένο τον Πέτρο Φιλιππίδη
13.01.26 , 13:05 Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
13.01.26 , 13:02 Hotel Amour: Επώνυμα ζευγάρια και λαμπερές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα
13.01.26 , 12:49 Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
13.01.26 , 12:43 Genesis Motors: Νέες εγκαταστάσεις, νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που συνομιλούσε με την 16χρονη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Genesis Motors
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Genesis, αποκλειστικός συνεργάτης της Ferrari στην Ελλάδα για περισσότερες από 3 δεκαετίες, εγκαινιάζει τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, δημιουργώντας ένα ορόσημο για τους λάτρεις της αυτοκίνησης στη χώρα.

Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα ιδιαίτερης αισθητικής showroom με την υπογραφή της Ferrari, προσφέροντας παράλληλα πλήρη υποστήριξη after-sales και συνδυάζοντας εμπειρία, τεχνολογία και πολυτελή εξυπηρέτηση για τους φίλους των θρυλικών οχημάτων του ιστορικού brand.

Genesis Motors: Νέες εγκαταστάσεις, νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα

Σε στρατηγική τοποθεσία στην Αθήνα, με εύκολη πρόσβαση, επί της E.O Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, το νέο συγκρότημα συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό και καινοτομία με διαχρονική αισθητική, αντάξιο της κληρονομιάς και των αξιών που πρεσβεύει η Ferrari. Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του συνεχούς πλάνου ανάπτυξης της Genesis Motors, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της Ferrari στην ελληνική αγορά.

Κορυφαίες υπηρεσίες και τεχνολογία αιχμής

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα εξειδικευμένο, “state-of-the-art” service center, εξοπλισμένο με προηγμένα διαγνωστικά συστήματα τελευταίας γενιάς και πιστοποιημένους τεχνικούς της Ferrari, καθώς και ένα showroom σχεδιασμένo σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα του ιταλικού οίκου.

Παράλληλα, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ξεχωριστό χώρο εξατομίκευσης, όπου μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους μοναδικό μοντέλο ή να αναβαθμίσουν το υφιστάμενο μοντέλο τους με γνήσια Ferrari accessories, ενώ το customer lounge προσφέρει ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον φιλοξενίας.

Genesis Motors: Νέες εγκαταστάσεις, νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα

Σταθερή αξία επί τρεις δεκαετίες

Επί τρεις δεκαετίες, η Genesis, αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας της Ferrari στην Ελλάδα, προσφέροντας εξειδίκευση, συνέπεια και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα απαιτητικό κοινό. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ώριμης αγοράς στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία των Luxury Sports Cars, προχωρώντας σε συνεχείς επενδύσεις που στηρίζουν τη μακρόχρονη σχέση με τους πελάτες και το εργοστάσιο της Ferrari στην Ελλάδα.

Η νέα αυτή επένδυση σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο για τη Ferrari στη χώρα μας, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η αριστεία στη μηχανολογία υψηλών επιδόσεων, η πολυτέλεια και η υψηλή εμπειρία εξυπηρέτησης της Genesis Motors συναντούν το πάθος για την ταχύτητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Genesis Motors S.A:

e-mail: tkaragiannis@genesisferrari.gr / skaritsa@genesisferrari.gr

Τηλέφωνο: 210-6109121

Διεύθυνση: 14ο χλμ. Ε.O Αθηνών -Λαμίας (στον παράδρομο προς Αθήνα) περιοχή Καλυφτάκη, 145 64 Κηφισιά..

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GENESIS
 |
FERRARI
 |
GENESIS MOTORS
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top