Nissan LEAF-Βίντεο: Πως κατασκευάζεται

Η γραμμή παραγωγής του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας; Η Nissan ανοίγει τις πόρτες του εργοστασίου της στο Sunderland και αποκαλύπτει τη διαδικασία κατασκευής του Nissan LEAF 3ης γενιάς, ενός μοντέλου που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Ευρώπη, με αφοσίωση, τεχνογνωσία και προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια.

Κάθε νέο LEAF που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Nissan για ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία. Ο συνδυασμός προηγμένων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και της εμπειρίας του προσωπικού στο Sunderland διαμορφώνει ένα ηλεκτρικό όχημα με κορυφαία οδηγική αίσθηση, αξιοπιστία και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το ολοκαίνουργιο LEAF σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο Sunderland, όπου η λειτουργία της γραμμής παραγωγής υποστηρίζεται κατά έως και 20% από ανανεώσιμη ενέργεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EV36Zero της Nissan. Αυτό το πρότυπο βιώσιμης παραγωγής αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρίας για μείωση των εκπομπών άνθρακα, υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και στήριξη των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις με μέλη της εξειδικευμένης ομάδας παραγωγής του εργοστασίου, το βίντεο αποκαλύπτει πώς το νέο LEAF κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Sunderland και θέτει νέα πρότυπα στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

NISSAN
NISSAN LEAF
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΝΤΕΟ
