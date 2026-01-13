Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe

Η PowerCo SE έθεσε, όπως είχε προγραμματιστεί, σε λειτουργία το gigafactory του Salzgitter, στη βόρεια Γερμανία, και κατασκεύασε τις πρώτες Unified Cells «made in Europe». Η έναρξη παραγωγής σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο όχι μόνο για τον Όμιλο Volkswagen, αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.



Για πρώτη φορά, ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, ενισχύοντας ουσιαστικά την τεχνολογική του ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μια κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος. Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλιου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, δήλωσε: «Το Gigafactory της PowerCo στο Salzgitter στέλνει ένα ισχυρό τεχνολογικό μήνυμα για την Ευρώπη. Είμαστε ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που αναπτύσσει και παράγει τις δικές του κυψέλες μπαταριών. Αυτό το βήμα ενισχύει την ανεξαρτησία μας και τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό.»



Τεχνολογικό άλμα στην καρδιά της ηλεκτροκίνησης

Στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen, η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης για Unified Cells, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική των κυψελών επιτρέπει την παγκόσμια χρήση τους σε όλες τις μάρκες και αγορές του Ομίλου, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ευελιξία και ανταγωνιστικό κόστος. Η τεχνολογία Unified Cell καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).