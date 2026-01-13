Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe

Η τεράστια γραμμή παραγωγής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 17:44 Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα!
13.01.26 , 17:19 Μια συγκλονιστική ιστορία υιοθεσίας: Βρήκε στα 43 τη βιολογική της μητέρα
13.01.26 , 16:58 Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
13.01.26 , 16:45 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Φυσικοί τρόποι για να το πετύχεις
13.01.26 , 16:32 Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη
13.01.26 , 16:13 Ελβετία: Έσωσε σκιέρ που είχε θαφτεί μετά από χιονοστιβάδα - Δείτε βίντεο
13.01.26 , 16:12 Λέων Γιοχάη: «Μιλάω με το AI 10 ώρες τη μέρα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη»
13.01.26 , 16:05 Φοινικούντα: Η Ανιψιά Δέχθηκε Επίθεση Έξω Από Το Σπίτι Της
13.01.26 , 16:02 Ναύπακτος: Τι Απαντά Η Οικιακή Βοηθός Για Τα Νεκρά Αδέρφια
13.01.26 , 15:50 Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Τεττέη στην Κηφισιά
13.01.26 , 15:44 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»
13.01.26 , 15:11 Υπογεννητικότητα: Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις - Τι αναφέρει μελέτη
13.01.26 , 15:09 Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq
13.01.26 , 15:05 Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe

Η PowerCo SE έθεσε, όπως είχε προγραμματιστεί, σε λειτουργία το gigafactory του Salzgitter, στη βόρεια Γερμανία, και κατασκεύασε τις πρώτες Unified Cells «made in Europe». Η έναρξη παραγωγής σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο όχι μόνο για τον Όμιλο Volkswagen, αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.


Για πρώτη φορά, ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, ενισχύοντας ουσιαστικά την τεχνολογική του ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μια κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος. Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλιου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, δήλωσε: «Το Gigafactory της PowerCo στο Salzgitter στέλνει ένα ισχυρό τεχνολογικό μήνυμα για την Ευρώπη. Είμαστε ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που αναπτύσσει και παράγει τις δικές του κυψέλες μπαταριών. Αυτό το βήμα ενισχύει την ανεξαρτησία μας και τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό.»

Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe
Τεχνολογικό άλμα στην καρδιά της ηλεκτροκίνησης

Στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen, η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης για Unified Cells, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική των κυψελών επιτρέπει την παγκόσμια χρήση τους σε όλες τις μάρκες και αγορές του Ομίλου, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ευελιξία και ανταγωνιστικό κόστος. Η τεχνολογία Unified Cell καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
 |
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top