Citroën Racing: Το πρώτο βάθρο στο Παγκοσμίο Πρωτάθλημα Formula E

Ο εναρκτήριος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας αποτέλεσε ένα ορόσημο για τη μάρκα Citroën, καθώς η ομάδα Citroën Racing Formula E, που συστάθηκε πρόσφατα, έκανε το αγωνιστικό της ντεμπούτο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με μονοθέσια.

Ο αγώνας ανέδειξε τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τις δυνατότητες απόδοσης της ομάδας, μέσα από την κατάκτηση του βάθρου από τον Νεοζηλανδό Nick Cassidy, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά από την 15η θέση στην εκκίνηση και ανέβηκε σταδιακά σε εντυπωσιακό βαθμό για να τερματίσει στην 3η θέση.

Πιστός στην προσήλωσή του, ο Nick επέδειξε εξαιρετικό ρυθμό, αγωνιστική δεινότητα και άριστη διαχείριση ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα των 31 γύρων. Εκτελώντας αποφασιστικές προσπεράσεις και διατηρώντας στρατηγική πειθαρχία, ανέβηκε σταθερά στην κατάταξη.

Η προσπάθεια αυτή στο τέλος του αγώνα του εξασφάλισε ένα άξιο βάθρο, σηματοδοτώντας την πρώτη θέση της Citroën Racing στην πρώτη τριάδα στην εναρκτήρια συμμετοχή της στη Formula E.

Δυστυχώς, ο teammate του, Jean-Eric Vergne, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα, μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Η ομάδα διεξάγει αυτήν τη στιγμή πλήρη έρευνα για να προσδιορίσει την αιτία. Παρά την αποτυχία, η απόδοση του δύο φορές πρωταθλητή της Formula E στις δοκιμές όσο και στις κατατακτήριες έδειξε πολλά υποσχόμενη ταχύτητα, η οποία αποτελεί καλό οιωνό για τη σεζόν που έρχεται.

Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη Citroën, καθώς εισέρχεται στον κόσμο των αγώνων με μονοθέσια, ενισχύοντας τη δέσμευση της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση, την καινοτομία και τη μηχανική υψηλών επιδόσεων.Η ομάδα τώρα στρέφεται στον 2ο γύρο στην Πόλη του Μεξικού στις 10 Ιανουαρίου 2026, με στόχο να χτίσει πάνω σε αυτά τα δυνατά θεμέλια καθώς η σεζόν συνεχίζεται.