Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Οι πέντε λόγοι για να το αποκτήσετε

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Το νέο Audi Q3 είναι εδώ. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, το Q3 αποτελεί σταθερή επιλογή τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες, καθιερώνοντάς το ως σημείο αναφοράς στην compact premium κατηγορία. Σήμερα, η νέα γενιά φέρει τεχνολογίες αιχμής, κορυφαία ποιότητα και lifestyle χαρακτήρα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Πιο ώριμο, πιο προηγμένο και πιο premium από ποτέ, το νέο Q3 συνεχίζει την πορεία επιτυχίας του. Η εμπειρία που προσφέρει αναλύεται σε πέντε βασικές διαστάσεις, καθεμία από τις οποίες αναδεικνύει γιατί το μοντέλο αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα SUV: ένας συνοδοιπόρος ζωής που συνδυάζει την καθημερινότητα με την απόλαυση.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
1. Σχεδίαση με αυτοπεποίθηση

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα του Q3 ισορροπεί ανάμεσα στη μυϊκότητα και την κομψότητα. Το πλατύ Singleframe στην πρόσοψη και οι χαρακτηριστικοί quattro blisters – οι «ώμοι» πάνω από τους θόλους των τροχών – δίνουν στο αυτοκίνητο μια αίσθηση στιβαρότητας και αυτοπεποίθησης. Η έκδοση Sportback προσθέτει coupe σιλουέτα, ιδανική για όσους θέλουν ένα SUV με περισσότερο δυναμισμό στο βλέμμα. Παράλληλα, η αεροδυναμική εξέλιξη δεν είναι απλώς σχεδιαστική άσκηση: μειώνει τον θόρυβο, βελτιώνει την κατανάλωση και ενισχύει την άνεση στα ταξίδια.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
2. Τεχνολογία που φωτίζει το μέλλον

Η Audi είναι συνώνυμη με την καινοτομία στον φωτισμό – και το νέο Q3 το αποδεικνύει. Οι Digital Matrix LED προβολείς με micro-LED δεν εξασφαλίζουν μόνο κορυφαία φωτεινότητα, αλλά δημιουργούν πραγματικό διάλογο με τον δρόμο: προβάλλουν οδηγούς λωρίδας, ενημερώνουν για οχήματα στο τυφλό σημείο και ακόμη και για πιθανότητα παγετού με ένα εικονίδιο «νιφάδας».Τα Digital OLED πίσω φώτα χαρίζουν μοναδική φωτεινή υπογραφή, με δυναμικά μοτίβα φωτισμού κατά το άνοιγμα και το κλείδωμα. Μέσα από το MMI, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το δικό του «σενάριο», προσδίδοντας προσωπικότητα στο όχημα. Είναι η λογική της Audi: τεχνολογία που δεν είναι ψυχρή ή αόρατη, αλλά ζωντανή και συναισθηματική.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

3. Κάθε επιλογή για κάθε ανάγκη – και ηλεκτροκίνηση με ουσία

Η σημαντικότερη τεχνολογική τομή είναι το Q3 TFSI e-hybrid. Με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km WLTP, ξεχωρίζει ως η καλύτερη πρόταση στην compact premium κατηγορία. Για τις καθημερινές διαδρομές στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη – όπου οι περισσότερες μετακινήσεις δεν ξεπερνούν τα 40 km – το Q3 λειτουργεί σαν ένα καθαρό ηλεκτρικό όχημα. Την ίδια στιγμή, ο βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI εξασφαλίζει την άνεση μεγάλων αποστάσεων, ανεβάζοντας τη συνολική αυτονομία πάνω από 900 km. Η φόρτιση προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του οδηγού: DC έως 50 kW για γρήγορες στάσεις και AC 11 kW για αποδοτική φόρτιση στο σπίτι ή στην εργασία. Έτσι το Q3 δεν περιορίζει, αλλά προσφέρει ευελιξία – είτε πρόκειται για μια εβδομάδα αποκλειστικά ηλεκτρικής κίνησης, είτε για ένα ταξίδι σε ορεινούς προορισμούς.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Πέρα από το e-hybrid, η γκάμα καλύπτει κάθε προφίλ οδηγού:· 1.5 TFSI 150 hp με Mild Hybrid και Cylinder on Demand: ιδανικός για χαμηλή κατανάλωση και ευελιξία στην πόλη.· 2.0 TDI 150 hp με 360 Nm ροπής: η πιο αποδοτική λύση για μεγάλες αποστάσεις και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
4. Premium εσωτερικό με βιώσιμα υλικά

Το εσωτερικό του νέου Q3 είναι ένας χώρος που ξεπερνά την έννοια της καμπίνας. Το Audi Virtual Cockpit 11,9’’ και η οθόνη MMI Touch 12,8’’ συνθέτουν μια ενιαία ψηφιακή σκηνή, με υψηλή ευκρίνεια. Ο οδηγός μπορεί να εστιάσει στη διαδρομή, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει την άνεση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας.Μοναδική εμπειρία ήχου, το SONOS σύστημα με 12 ηχεία και subwoofer γεμίζει το χώρο με ποιότητα που θυμίζει συναυλιακό χώρο, με επιλογές προφίλ που προσαρμόζονται στη διάθεση: από «concert» μέχρι «podcast».

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Το ambient lighting plus με έως 30 χρώματα επιτρέπει στον οδηγό να δημιουργεί το δικό του σκηνικό, από χαλαρωτικό μπλε μέχρι πιο έντονα χρώματα για βραδινές διαδρομές.Παράλληλα, η Audi ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές: υφάσματα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, πατάκια Econyl από δίχτυα ψαρέματος, ξύλα από είδη ταχείας ανάπτυξης. Το Q3 αποδεικνύει ότι premium και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
5. Πρακτικότητα και ευελιξία

Η καθημερινότητα απαιτεί ευελιξία, και εδώ το Q3 παραμένει ένα αυτοκίνητο με ουσία. Στην έκδοση SUV, ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 488 λίτρα (375 λίτρα στο PHEV) και φτάνει τα 575 λίτρα με μετακίνηση της πίσω σειράς, ενώ με πλήρη αναδίπλωση αγγίζει τα 1.386 λίτρα. Το Sportback, με πιο coupe σιλουέτα, παραμένει εξίσου πρακτικό με χωρητικότητα από 488 λίτρα (375 λίτρα στο PHEV) έως 1.289 λίτρα, συνδυάζοντας design και λειτουργικότητα. Η πίσω σειρά καθισμάτων μετακινείται και ρυθμίζει κλίση, ώστε να βρίσκεις κάθε φορά την ισορροπία ανάμεσα σε άνεση επιβατών και φόρτωμα.Η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.100 kg (SUV) καλύπτει πλήρως ανάγκες ελεύθερου χρόνου, ενώ οι εκδόσεις e-hybrid προσφέρουν ειδικά όρια, με μέγιστη δυνατότητα 1.700 kg σε ανηφόρα 8% και 1.400 kg σε κλίση 14%.

Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Στην ελληνική αγορά, το νέο Q3 τοποθετείται με ξεκάθαρη εμπορική πρόταση:

· Q3 Advanced 1.5 TFSI MHEV 150 hp – από 41.980 €

· Q3 Sportback Advanced 1.5 TFSI MHEV 150 hp – από 43.980 €

· Q3 Advanced 2.0 TDI 150 hp – από 49.980 €

· Q3 Sportback Advanced 2.0 TDI 150 hp – από 51.980 €

· Q3 Advanced TFSI e-hybrid 272 hp – από 50.980 €

· Q3 Sportback Advanced TFSI e-hybrid 272 hp – από 52.580 €

Με ισχυρή μεταπωλητική αξία, χαμηλό TCO για εταιρικούς στόλους και κορυφαία ποιότητα κατασκευής Audi, το νέο Q3 είναι μια επένδυση με εμπορική ουσία αλλά και lifestyle χαρακτήρα.

