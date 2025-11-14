Η Dacia έτρεξε στον 42ο Μαραθώνιο Αθήνας

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο 42ος «Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός», το Σαββατοκύριακο 8-9 Δεκεμβρίου 2025, με τη Dacia να στηρίζει τον ΣΕΓΑΣ και το κορυφαίο αθλητικό event, ως Επίσημος Χορηγός. Σε όλη διάρκεια του διημέρου, τα μοντέλα της Dacia, Sandero, Duster και το νέο Bigster, κάλυψαν με συνέπεια όλες τις ανάγκες μετακίνησης στελεχών του ΣΕΓΑΣ και των συμμετεχόντων, οδηγώντας με υπερηφάνεια τους σχεδόν 73.000 δρομείς που έλαβαν συνολικά μέρος σε όλους τους αγώνες δρόμου, από την αφετηρία ως το Καλλιμάρμαρο Στάδιο για τον τερματισμό. Ανάμεσα τους και τα 75 μέλη της Dacia Running Team, που συμμετείχε σε όλους τους αγώνες δρόμου, μεταφέροντας το σύνθημα «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία».

Δίπλα στα ευρωπαϊκά best seller Dacia Sandero και Dacia Duster, βρέθηκε το νέο, κορυφαίο Dacia Bigster, ως το επίσημο αυτοκίνητου του Αυθεντικού Μαραθωνίου, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την περιπέτεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Παράλληλα, στο Sponsors’ Village, το περίπτερο της Dacia υποδέχτηκε τους χιλιάδες επισκέπτες, δρομείς και μη, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά το κορυφαίο Bigster, έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό στα social media, αναρτώντας φωτογραφίες με το νέο μοντέλο και κερδίζοντας δώρα Dacia, ενώ ο μεγάλος νικητής κέρδισε μια 3ήμερη εξόρμηση με το Bigster σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Η εμπειρία του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού, θα μείνει χαραγμένη στις καρδίες όλων, ενώ η Dacia ανανεώνει το ραντεβού της με τον ΣΕΓΑΣ και τους χιλιάδες δρομείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους καθόλη τη διάρκεια του 2026, με αποκορύφωμα τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό.