Audi: Αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1

Το R26 Concept παρουσιάζει τη νέα οπτική ταυτότητα της Audi στη Formula 1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 15:17 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Τι Απαντά Για Τη Φωτογραφία Με Τον Ρασοφόρο
14.11.25 , 15:12 Αλεξία Μουστάκα: Συγκινεί Με Την Εξομολόγηση Για Τη Μητέρα Της
14.11.25 , 14:56 Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
14.11.25 , 14:43 Μ. Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
14.11.25 , 14:33 Άση Μπήλιου: Ήρεμο και θετικό το Σαββατοκύριακο
14.11.25 , 14:28 Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
14.11.25 , 14:25 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας
14.11.25 , 14:19 IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview
14.11.25 , 13:59 Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο
14.11.25 , 13:55 «Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα
14.11.25 , 13:34 Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
14.11.25 , 13:33 Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;
14.11.25 , 13:07 Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μελέτη: πρωί ή βράδυ; Τι συνιστούν οι ειδικοί
14.11.25 , 13:02 Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
14.11.25 , 12:55 GNTM: «Για άλλη μια φορά νιώθω καραγκιόζης» - Δες sneak preview
Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Εύα Καϊλή: «Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας
Τρίκαλα: Νταλίκα έστριψε λάθος και «κόλλησε» σε εγκαταλελειμμένο δρόμο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi: Αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi αποκάλυψε στο Brand Experience Center του Μονάχου το όραμά της για την παρουσία της στη Formula 1, 115 ημέρες πριν από το πρώτο της Grand Prix. Το Audi R26 Concept αποτελεί τον προάγγελο της εικόνας που θα φέρει η μάρκα στην πίστα, αποτυπώνοντας τη νέα σχεδιαστική της φιλοσοφία τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

Audi: Αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1

Το R26 Concept αποτυπώνει τη νέα ενιαία σχεδιαστική γλώσσα της Audi, όπως εξηγεί ο Massimo Frascella, Chief Creative Officer της μάρκας: «Ενσωματώνουμε μια ενωτική αισθητική προσέγγιση σε κάθε πτυχή του οργανισμού. Η Formula 1 γίνεται σημείο εκκίνησης για τη νέα ταυτότητα της Audi».

Οι καθαρές επιφάνειες και οι ακριβείς γεωμετρικές γραμμές συνδυάζονται με μια παλέτα τιτανίου, μαύρου carbon και του νέου κόκκινου της Audi. Οι χαρακτηριστικοί κόκκινοι κύκλοι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αγωνιστική παρουσία της μάρκας.

Audi: Αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1

Η Formula 1 ως στρατηγική πλατφόρμα “Vorsprung durch Technik”

Με περισσότερους από 820 εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως και 1,6 δισεκατομμύρια τηλεθεατές το 2024, η Formula 1 αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή πλατφόρμα προβολής. Το οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον που διασφαλίζει το ανώτατο όριο κόστους προσφέρει στην Audi ελεγχόμενο και προβλέψιμο πλαίσιο ανάπτυξης.Η μελλοντική ομάδα Audi F1 έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως adidas, bp και τον μελλοντικό εταίρο τίτλου Revolut, με το ενδιαφέρον για νέους συνεργάτες να παραμένει έντονο.

Audi: Αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1

Με τις εκτεταμένες τεχνικές αλλαγές της Formula 1 το 2026, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Η Audi αναπτύσσει στο Neuburg an der Donau το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης «Made in Germany», με V6 1.6 turbo ICE, νέο υβριδικό σύστημα και ηλεκτροκινητήρα ισχύος ανάλογης με εκείνη του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από το 2026, ο κινητήρας θα τροφοδοτείται με βιώσιμα καύσιμα, σε αποκλειστική συνεργασία με τη bp.

Η πλήρης αποκάλυψη της εργοστασιακής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2026, ακολουθούμενη από τις πρώτες δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Audi στη Formula 1 θα γίνει στη Μελβούρνη, 6–8 Μαρτίου 2026.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
R26 CONCEPT
 |
FORMULA 1
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top