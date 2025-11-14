Audi: Αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1

Η Audi αποκάλυψε στο Brand Experience Center του Μονάχου το όραμά της για την παρουσία της στη Formula 1, 115 ημέρες πριν από το πρώτο της Grand Prix. Το Audi R26 Concept αποτελεί τον προάγγελο της εικόνας που θα φέρει η μάρκα στην πίστα, αποτυπώνοντας τη νέα σχεδιαστική της φιλοσοφία τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

Το R26 Concept αποτυπώνει τη νέα ενιαία σχεδιαστική γλώσσα της Audi, όπως εξηγεί ο Massimo Frascella, Chief Creative Officer της μάρκας: «Ενσωματώνουμε μια ενωτική αισθητική προσέγγιση σε κάθε πτυχή του οργανισμού. Η Formula 1 γίνεται σημείο εκκίνησης για τη νέα ταυτότητα της Audi».

Οι καθαρές επιφάνειες και οι ακριβείς γεωμετρικές γραμμές συνδυάζονται με μια παλέτα τιτανίου, μαύρου carbon και του νέου κόκκινου της Audi. Οι χαρακτηριστικοί κόκκινοι κύκλοι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αγωνιστική παρουσία της μάρκας.

Η Formula 1 ως στρατηγική πλατφόρμα “Vorsprung durch Technik”

Με περισσότερους από 820 εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως και 1,6 δισεκατομμύρια τηλεθεατές το 2024, η Formula 1 αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή πλατφόρμα προβολής. Το οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον που διασφαλίζει το ανώτατο όριο κόστους προσφέρει στην Audi ελεγχόμενο και προβλέψιμο πλαίσιο ανάπτυξης.Η μελλοντική ομάδα Audi F1 έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως adidas, bp και τον μελλοντικό εταίρο τίτλου Revolut, με το ενδιαφέρον για νέους συνεργάτες να παραμένει έντονο.

Με τις εκτεταμένες τεχνικές αλλαγές της Formula 1 το 2026, όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Η Audi αναπτύσσει στο Neuburg an der Donau το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης «Made in Germany», με V6 1.6 turbo ICE, νέο υβριδικό σύστημα και ηλεκτροκινητήρα ισχύος ανάλογης με εκείνη του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από το 2026, ο κινητήρας θα τροφοδοτείται με βιώσιμα καύσιμα, σε αποκλειστική συνεργασία με τη bp.

Η πλήρης αποκάλυψη της εργοστασιακής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2026, ακολουθούμενη από τις πρώτες δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Audi στη Formula 1 θα γίνει στη Μελβούρνη, 6–8 Μαρτίου 2026.