Όμιλος Σαρακάκη–HR Awards 2025: Διπλή χρυσή διάκριση

Οι τομείς που διακρίθηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 23:18 Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος που πετούσε στην Κροατία
13.11.25 , 23:11 Χρήστος Σαντικάι: «Η Λάουρα Νάργες ήταν το celebrity crush μου!»
13.11.25 , 22:49 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου»
13.11.25 , 22:35 First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 22:30 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Θάνος & Αργύρης;
13.11.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
13.11.25 , 22:10 Άσκηση «Ωρίων 2025»: Για πρώτη φορά δοκιμάστηκαν drones - καμικάζι
13.11.25 , 22:05 First Dates - Πέτρος & Χριστίνα: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;
13.11.25 , 21:57 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 21:35 First Dates: Ο Δημήτρης έφερε δώρο στο πρώτο ραντεβού!
13.11.25 , 21:30 First Dates: Η Τζουλιάνα ήρθε για να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της!
13.11.25 , 21:28 Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
13.11.25 , 21:28 Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!
13.11.25 , 21:20 First Dates: Η πρώτη γνωριμία του Θάνου με τον Αργύρη!
13.11.25 , 21:15 Τι Ψάχνει Ο Θάνος Στο First Dates;
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
Άγιος Δημήτριος: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη!
Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
First Dates - Τζουλιάνα & Δημήτρης: Ποιος δε θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού;
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 13.11.25, 19:00
Όμιλος Σαρακάκη–HR Awards 2025: Διπλή χρυσή διάκριση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο κορυφαίες Gold διακρίσεις απέσπασε φέτος ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στα HR Awards 2025 της Boussias, τον καταξιωμένο θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι φετινές βραβεύσεις αποτελούν επιστέγασμα της στρατηγικής δέσμευσης του Ομίλου για καινοτομία, δια βίου μάθηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων του — αξίες που αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πιστοποίησή του ως Great Place to Work® Certified

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε με:Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Technology for Performance Management” με την υποψηφιότητα “Driving Performance Management from Within - From Goals to Growth”.

Η ανάπτυξη ενός in-house, τεχνολογικά προηγμένου συστήματος διαχείρισης απόδοσης, από την ομάδα Technology & Business Transformation του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σηματοδότησε μια νέα εποχή ευθυγράμμισης, κινητροποίησης, διαφάνειας και ανάπτυξης των ανθρώπων του.

Όμιλος Σαρακάκη–HR Awards 2025: Διπλή χρυσή διάκριση

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Excellence in Addressing the Expertise Gap” με την υποψηφιότητα “Next-Gen of Commercial Vehicles & Machinery Engineers”, για τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μετεκπαίδευσης στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θαλάσσης σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένους τεχνικούς στον κλάδο των βαρέων οχημάτων, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέπτυξε το πρόγραμμα “Commercial Vehicles & Machinery Engineer” το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο έτος λειτουργίας και έχει ολοκληρώσει δύο εκπαιδευτικούς κύκλους. Το πρόγραμμα παρέχει σε νέους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, με πρόσβαση σε τεχνογνωσία κορυφαίων διεθνών brand όπως Volvo, Komatsu και Volvo Penta.

Στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα στην αγορά εργασίας όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την τεχνική κατάρτιση των νέων μηχανικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
 |
HR AWARDS 2025
 |
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top