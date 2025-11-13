Όμιλος Σαρακάκη–HR Awards 2025: Διπλή χρυσή διάκριση

Δύο κορυφαίες Gold διακρίσεις απέσπασε φέτος ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στα HR Awards 2025 της Boussias, τον καταξιωμένο θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι φετινές βραβεύσεις αποτελούν επιστέγασμα της στρατηγικής δέσμευσης του Ομίλου για καινοτομία, δια βίου μάθηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων του — αξίες που αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πιστοποίησή του ως Great Place to Work® Certified

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε με:Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Technology for Performance Management” με την υποψηφιότητα “Driving Performance Management from Within - From Goals to Growth”.

Η ανάπτυξη ενός in-house, τεχνολογικά προηγμένου συστήματος διαχείρισης απόδοσης, από την ομάδα Technology & Business Transformation του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σηματοδότησε μια νέα εποχή ευθυγράμμισης, κινητροποίησης, διαφάνειας και ανάπτυξης των ανθρώπων του.

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Excellence in Addressing the Expertise Gap” με την υποψηφιότητα “Next-Gen of Commercial Vehicles & Machinery Engineers”, για τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μετεκπαίδευσης στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θαλάσσης σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένους τεχνικούς στον κλάδο των βαρέων οχημάτων, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέπτυξε το πρόγραμμα “Commercial Vehicles & Machinery Engineer” το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο έτος λειτουργίας και έχει ολοκληρώσει δύο εκπαιδευτικούς κύκλους. Το πρόγραμμα παρέχει σε νέους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς πρακτική εκπαίδευση και εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, με πρόσβαση σε τεχνογνωσία κορυφαίων διεθνών brand όπως Volvo, Komatsu και Volvo Penta.

Στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα στην αγορά εργασίας όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την τεχνική κατάρτιση των νέων μηχανικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτα.