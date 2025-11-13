VW-Kosmocar: Ποιος είναι ο νέος συνεργάτης

Ενισχύει την παρουσία της μάρκας στην Αττική

Πρώτη Δημοσίευση: 13.11.25, 18:18
VW-Kosmocar: Ποιος έιναι ο νέος συνεργάτης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Kosmocar Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας Volkswagen και Volkswagen επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ένταξη της Κοιλάκος ΕΠΕ στο επίσημο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της μάρκας. Η συνεργασία με την Kosmocar επεκτείνεται με τη λειτουργία ενός νέου, σύγχρονου καταστήματος στη Λεωφόρο Συγγρού 330, στην Καλλιθέα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Volkswagen σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς άξονες της Αθήνας.

Η Κοιλάκος ΕΠΕ, με 40 χρόνια συνεχούς δραστηριοποίησης στον χώρο του αυτοκινήτου και χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την πελατοκεντρική φιλοσοφία της. Με σταθερή παρουσία και προσήλωση στην ποιοτική εξυπηρέτηση, έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα ονόματα στην ελληνική αγορά.

VW-Kosmocar: Ποιος είναι ο νέος συνεργάτης

Ο νέος εκθεσιακός χώρος των 700 τ.μ. έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της Volkswagen, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά όλη τη γκάμα των επιβατικών μοντέλων της μάρκας – από τα διαχρονικά Polo και Golf έως την πληρέστερη γκάμα SUV της ελληνικής αγοράς, με μοντέλα όπως Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan και Tayron. Κεντρική θέση καταλαμβάνει και η ηλεκτρική οικογένεια ID., με τα ID.3, ID.4, ID.5, και ID.7 διαθέσιμα για πλήρη παρουσίαση και test drive, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Volkswagen για πρωτοπορία στην ηλεκτροκίνηση.

Η νέα έκθεση φιλοξενεί επίσης μοντέλα της Volkswagen επαγγελματικών οχημάτων. Με επιλογές όπως τα Amarok, Caddy, το νέο Transporter, το Crafter και το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Cargo, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε λύσεις που συνδυάζουν πρακτικότητα, ανθεκτικότητα και προηγμένη τεχνολογία για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα – από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλους στόλους. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για την ευρύτερη γκάμα της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των lifestyle μοντέλων ID. Buzz, Multivan, Caravelle και California, τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος και για δοκιμαστική οδήγηση με προγραμματισμένο ραντεβού.

Στις ίδιες εγκαταστάσεις λειτουργεί και εξουσιοδοτημένο service για Volkswagen, Volkswagen επαγγελματικά οχήματα και Skoda, εξασφαλίζοντας ενιαία, αξιόπιστη και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη για τους πελάτες και των τριών μαρκών.

 

