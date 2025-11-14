Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Τι...χτυπάει στην «καρδιά« της

14.11.25 , 18:51 Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H νέα CB1000GT έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του Sport Touring, συνδυάζοντας τετρακύλινδρη ισχύ Fireblade, κορυφαία άνεση touring και τεχνολογία αιχμής με ένα πλήρες πακέτο στάνταρ εξοπλισμού.
Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Στην καρδιά της CB1000GT χτυπάει ο ισχυρός κινητήρα της CBR1000RR Fireblade (149,7 PS / 102 Nm), προσφέροντας γραμμική ισχύ και ροπή σε όλο το φάσμα στροφών μέσω Throttle-by-Wire και IMU 6 αξόνων που υποστηρίζει Cornering ABS και HSTC.Η ημι-ενεργητική, ρυθμιζόμενη ανάρτηση Showa EERA το αλουμινένιο ψαλίδι Pro-Link, το ατσάλινο πλαίσιο τύπου διαμάντι και τα τετραπίστονα φρένα Nissin εξασφαλίζουν κορυφαία σταθερότητα, ακρίβεια και απόδοση σε κάθε διαδρομή.

Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Ο πλήρης στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Πλαϊνές βαλίτσες (37L / 28L)

Ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα σε 5 θέσεις

Cruise Control, Quick Shifter & θερμαινόμενα γκριπ

Προστατευτικές χούφτες & κεντρικό σταντ

Οθόνη TFT 5" με Honda RoadSync & Smart Key

Αυτόματη απενεργοποίηση φλας με λειτουργία ESS

Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Η CB1000GT συνοδεύεται από τρία γνήσια πακέτα αξεσουάρ – Comfort, Sport και Urban Pack – επιτρέποντας εξατομίκευση ανάλογα με το στυλ, τη χρήση και τις ανάγκες του αναβάτη.

 

HONDA
 |
HONDA CB1000GT
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
