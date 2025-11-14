Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

H νέα CB1000GT έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του Sport Touring, συνδυάζοντας τετρακύλινδρη ισχύ Fireblade, κορυφαία άνεση touring και τεχνολογία αιχμής με ένα πλήρες πακέτο στάνταρ εξοπλισμού.



Στην καρδιά της CB1000GT χτυπάει ο ισχυρός κινητήρα της CBR1000RR Fireblade (149,7 PS / 102 Nm), προσφέροντας γραμμική ισχύ και ροπή σε όλο το φάσμα στροφών μέσω Throttle-by-Wire και IMU 6 αξόνων που υποστηρίζει Cornering ABS και HSTC.Η ημι-ενεργητική, ρυθμιζόμενη ανάρτηση Showa EERA το αλουμινένιο ψαλίδι Pro-Link, το ατσάλινο πλαίσιο τύπου διαμάντι και τα τετραπίστονα φρένα Nissin εξασφαλίζουν κορυφαία σταθερότητα, ακρίβεια και απόδοση σε κάθε διαδρομή.

Ο πλήρης στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Πλαϊνές βαλίτσες (37L / 28L)

Ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα σε 5 θέσεις

Cruise Control, Quick Shifter & θερμαινόμενα γκριπ

Προστατευτικές χούφτες & κεντρικό σταντ

Οθόνη TFT 5" με Honda RoadSync & Smart Key

Αυτόματη απενεργοποίηση φλας με λειτουργία ESS

Η CB1000GT συνοδεύεται από τρία γνήσια πακέτα αξεσουάρ – Comfort, Sport και Urban Pack – επιτρέποντας εξατομίκευση ανάλογα με το στυλ, τη χρήση και τις ανάγκες του αναβάτη.