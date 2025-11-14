Αυτή είναι η νέα BMW F 450 GS

Η νέα BMW F 450 GS σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην οικογένεια μοντέλων GS, σχεδιασμένη ειδικά για την κατηγορία A2 των 48 hp, με τη δοκιμασμένη τεχνολογία και τον εμβληματικό σχεδιασμό της σειράς GS.Στη διεθνή έκθεση μοτοσικλέτας EICMA 2024, η BMW Motorrad αποκάλυψε ένα πλήρως εξελιγμένο μοντέλο GS, σχεδόν έτοιμο για παραγωγή, που απευθύνεται στο διαρκώς αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς μοτοσικλετών μεσαίου κυβισμού.

Στην καρδιά της νέας BMW F 450 GS χτυπά ένας εντελώς νέος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας με ψεκασμό καυσίμου και σύστημα εξάτμισης από ανοξείδωτο ατσάλι στη δεξιά πλευρά. Η F 450 GS εντυπωσιάζει με την ισχύ και τη ροπή της, αποδίδοντας 35 kW (48 hp) στις 8.750 σ.α.λ. και 43 Nm στις 6.750 σ.α.λ.Χάρη στη χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας και στις βελτιστοποιημένες εσωτερικές τριβές, αυτές οι τιμές απόδοσης επιτυγχάνονται από ακριβώς 420 cm³, καθιστώντας τον κινητήρα έναν από τους πιο συμπαγείς και ισχυρούς στην κατηγορία των δικύλινδρων A2. Δεν περιορίζεται μόνο στο να πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές EU5+, αλλά είναι και ιδιαίτερα οικονομικός, με κατανάλωση μόλις 3,8 λίτρα ανά 100 km. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 14 λίτρων, η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 350 km. Το διάστημα συντήρησης παραμένει το στάνταρ 10.000 km για τις μοτοσικλέτες BMW.

Η έκδοση παραγωγής της BMW F 450 GS ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή τη φιλοσοφία: πρόκειται για μια ευέλικτη, πολυχρηστική μοτοσικλέτα που συνδυάζει καθημερινή πρακτικότητα, σπορ δυναμική, άνεση στο ταξίδι και κορυφαίες ικανότητες εκτός δρόμου. Στην έκδοση GS Trophy, ακολουθεί τα χνάρια του πρωτότυπου μοντέλου, υιοθετώντας τη δυναμική σχεδιαστική γραμμή και τα ποιοτικά, υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα – ανάμεσά τους και στοιχεία από μαγνήσιο, που συμβάλλουν στη μέγιστη απόδοση και το χαμηλό βάρος.

Με την ισορροπημένη αναλογία ισχύος/ροπής, το χαμηλό βάρος και τη χαρακτηριστική εργονομία GS, η F 450 GS προσφέρει οδηγική απόλαυση και αίσθημα σιγουριάς από το πρώτο κιόλας μέτρο. Η νέα F 450 GS συνδυάζει το αυθεντικό πνεύμα GS με μια σύγχρονη, προσιτή και ταυτόχρονα δυναμική φιλοσοφία.Το BMW Easy Ride Clutch (ERC) αποτελεί τεχνικό επίτευγμα και περαιτέρω εξέλιξη του φυγοκεντρικού συμπλέκτη. Το σύστημα αυτό καταργεί την ανάγκη χρήσης της μανέτας του συμπλέκτη υπό όλες τις οδηγικές συνθήκες – από την εκκίνηση και την αλλαγή ταχυτήτων μέχρι τους απαιτητικούς ελιγμούς εκτός δρόμου. Η BMW Motorrad θέτει έτσι νέο πρότυπο στην κατηγορία αυτή.

Κατά το λανσάρισμά της στην αγορά, η F 450 GS θα συνοδεύεται από ελκυστικές προαιρετικές επιλογές: μπορεί να εξοπλιστεί, κατόπιν παραγγελίας, με τελικό εξάτμισης Akrapovic και αυθεντικές ζάντες BMW Motorrad με σταυρωτές ακτίνες. Το αποτέλεσμα είναι ένα πακέτο που συνδυάζει ιδανικά σπορ δυναμική απόδοση, τεχνική καινοτομία και το DNA της GS.